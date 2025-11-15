Сколько гривен надо, чтобы купить 1 тысячу долларов — украинцам назвали сумму

Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Вопрос о том, стоит ли хранить сбережения в долларах, пока остается открытым. Но частые изменения на финансовом рынке все же заставляют украинцев покупать иностранную валюту, в том числе и доллары.

Курс доллара сейчас

В субботу, 15 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 42,06 гривны. А по данным на портале "Минфин" средний банковский курс следующий:

покупка — 41,80 гривны за доллар;

продажа — 42,25 гривны за доллар.

В обменниках купить или продать доллары можно по такому курсу:

42,12 гривны за доллар — продажа;

42,03 гривны за доллар — покупка.

Сколько надо денег, чтобы купить 1 тысячу долларов 15 ноября

Опираясь на официальный курс гривны к доллару несложно подсчитать, что для того, чтобы купить 1 тысячу долларов в банках, понадобится более 42,2 тысячи гривен. Покупка долларов в обменниках будет несколько дешевле — чуть больше, чем 42,1 тысячи гривен.

Будет ли стоить доллар 50 гривен

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE объяснял, что прогнозировать курс валют на годы вперед очень сложно. Однако, даже показатель 50 гривен за доллар в 2029 году не является чрезмерным — это признак того, что валютный рынок растет умеренно и сохраняет относительную стабильность, учитывая большой временной промежуток.

"В Украине достаточно золотовалютных резервов, а платежный баланс компенсируется помощью международных партнеров. Поэтому если мы сохраним такой же уровень поддержки в 2026-2027 годах, а переговоры об этом как раз продолжаются, то никаких оснований для скачков курса доллара не будет", — констатировал Гетманцев.

Он подчеркнул, что доллар не подорожает при одном условии: если Украине хватит финансов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

