Курс долара на чорному ринку — за скільки готові продавати та купувати валюту

Чоловік рахує долари. Фото: Reuters.

Національний банк України 14 листопада 2025 року підвищив курс долара щодо гривні. Американська валюта подорожчала на 3 копійки. В банках курс залишився незмінним, як порівняти з днем раніше, і коштує — 42,25 грн/дол. у продажу та 41,80 у купівлі відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

Реклама

Читайте також:

За скільки купують долари приватники 14 листопада

Вранці останнього робочого дня тижня, як свідчать дані ресурсу "Курс України", долари на чорному ринку можна було здати по 42,007 грн. Проте ті, хто дочекалися обіду, змогли виручити за американську валюту більше — курс підскочив до 42,045 грн/дол. Проте, вже близько 14.00, сягнувши позначки 42,052 грн, долар різко почав дешевшати й скотився до 42,023 грн/дол.

Який курс продажу долара на чорному ринку

В цьому сегменті 14 листопада спостерігається певний "штиль". Стартувавши з позначки 42,126 грн вранці, долар майже без коливань протримався на цій позиції кілька годин поспіль. Лише після 14.00 на чорному ринку почалася певна "відлига" й приватні особи готові були продавати американську валюту по 42,112 грн.

Чи варто зараз купувати долари

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що не варто очікувати низхідного тренду найближчим часом. Скоріше за все, в листопаді НБУ продовжить доводити показник офіційного курсу до параметра, закладеного при формуванні державного бюджету.

"Ба більше, рух курсу до 42 грн/дол. — це крок назустріч вимогам Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні. Я думаю, скоріше за все, найближчим часом валюта зафіксується на рівні 41,90-42,30 грн/дол. Це результат і параметрів у держбюджеті, і перемовин з МВФ", — уточнив Плотніков.

Він радить українцям не відкладати валютно-обмінні операції на кінець листопада чи грудень, оскільки ближче до кінця року передбачається більш активна динаміка курсових показників вгору.

Раніше ми писали, що у деяких випадках українцям можуть компенсувати номінальну вартість валюти, зокрема купюр долара та євро. Це відбувається в разі направлення готівки на перевірку в Національний банк і підтвердження її справжності.

Також дізнавайтеся, що означає позначка у вигляді зірочки на доларах та чому такі банкноти коштують дорожче.