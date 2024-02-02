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Ціна на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота на початку лютого

2 лютого 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 2 лютого 2024 року
Злитки золота. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В умовах зростання цін на дорогоцінні метали здавати золото в ломбард стає не лише вигідним рішенням, але й швидким способом отримання фінансового резерву. Прості умови та швидка оцінка гарантують максимальну вигоду власникам золотих виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 грам золота в Україні 2 лютого 2024 року.

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Цікаві факти про золото

Золото використовується людством ще з доісторичних часів. Вперше золото видобували в Нубії (сучасний Судан) близько 4 тис. років до нашої ери. Для давніх єгиптян золото було символом богатства та божественності. Вони використовували його для створення прикрас, обрядових артефактів та навіть в медицині. У Греції та Римі золото використовувалося як засіб обміну та стандарт вартості. Золото було важливим компонентом монетарної системи обох цивілізацій.

У середині XIX століття в США відбулася "золота лихоманка" або "Клондайкська лихоманка", коли тисячі людей рушили за золотом на північ, в Клондайкські гори (Аляска та Канада). У другій половині XIX — початку XX століття багато країн використовували стандарт золота, коли гроші були прив'язані до конкретної кількості золота. Цей стандарт домінував до періоду Великої депресії.

Золото залишається важливим економічним інструментом і є об'єктом інвестування. Центральні банки накопичують запаси золота як резерви, а ювелірна промисловість продовжує використовувати його для виготовлення прикрас та інших виробів.

Як здати золото в ломбард

Це досить простий процес, який триває недовго. Отже, щоб здати золото в ломбард, вам потрібно:

  • Знайти надійні ломбарди у вашому регіоні. Перевірити їхні рейтинги, відгуки та умови обслуговування.
  • Підготувати золото для продажу. Вироби мають бути очищені та відокремлені від інших матеріалів.
  • Обов'язково взяти із собою документ, що підтверджує вашу особу, — паспорт або водійські права.
  • Перейти до обраного ломбарду. Представники оцінять ваші вироби, визначать вагу та чистоту золота.
  • Якщо ви згодні з умовами, потрібно буде підписати угоду про продаж.
  • Отримайте оплату.

Слід зауважити, що потрібно обирати довірений ломбард та уважно вивчати умови угоди перед підписанням.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 2 лютого:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2437,53 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2430,22 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2413,15 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба — 803,58 грн/грам,
  • 375 проба — 904,93 грн/грам,
  • 500 проба — 1 206,58 грн/грам,
  • 583 проба — 1 406,87 грн/грам,
  • 585 проба — 1 411,69 грн/грам,
  • 750 проба — 1 809,86 грн/грам,
  • 900 проба — 2 171,84 грн/грам,
  • 916 проба — 2 210,45 грн/грам,
  • 958 проба — 2 311,80 грн/грам,
  • 999 проба — 2 410,74 грн/грам,
  • 999,9 проба — 2 412,91 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 375 проба — 850,40 грн/грам.
  • 500 проба — 1 150,05 грн/грам,
  • 583 проба — 1 335,00 грн/грам,
  • 585 проба — 1 560,05 грн/грам.
  • 750 проба — 1 784,24 грн/грам,
  • 900 проба — 2 040,22 грн/грам,
  • 916 проба — 2 206,10 грн/грам,
  • 958 проба — 2 414,04 грн/грам,
  • 999 проба — 2 681,91 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт черметубронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні.

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