Ціна за 1 г золота в Україні станом на 2 лютого 2024 року

Злитки золота. Фото: Bloomberg

В умовах зростання цін на дорогоцінні метали здавати золото в ломбард стає не лише вигідним рішенням, але й швидким способом отримання фінансового резерву. Прості умови та швидка оцінка гарантують максимальну вигоду власникам золотих виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 грам золота в Україні 2 лютого 2024 року.

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Цікаві факти про золото

Золото використовується людством ще з доісторичних часів. Вперше золото видобували в Нубії (сучасний Судан) близько 4 тис. років до нашої ери. Для давніх єгиптян золото було символом богатства та божественності. Вони використовували його для створення прикрас, обрядових артефактів та навіть в медицині. У Греції та Римі золото використовувалося як засіб обміну та стандарт вартості. Золото було важливим компонентом монетарної системи обох цивілізацій.

У середині XIX століття в США відбулася "золота лихоманка" або "Клондайкська лихоманка", коли тисячі людей рушили за золотом на північ, в Клондайкські гори (Аляска та Канада). У другій половині XIX — початку XX століття багато країн використовували стандарт золота, коли гроші були прив'язані до конкретної кількості золота. Цей стандарт домінував до періоду Великої депресії.

Золото залишається важливим економічним інструментом і є об'єктом інвестування. Центральні банки накопичують запаси золота як резерви, а ювелірна промисловість продовжує використовувати його для виготовлення прикрас та інших виробів.

Як здати золото в ломбард

Це досить простий процес, який триває недовго. Отже, щоб здати золото в ломбард, вам потрібно:

Знайти надійні ломбарди у вашому регіоні. Перевірити їхні рейтинги, відгуки та умови обслуговування.

Підготувати золото для продажу. Вироби мають бути очищені та відокремлені від інших матеріалів.

Обов'язково взяти із собою документ, що підтверджує вашу особу, — паспорт або водійські права.

Перейти до обраного ломбарду. Представники оцінять ваші вироби, визначать вагу та чистоту золота.

Якщо ви згодні з умовами, потрібно буде підписати угоду про продаж.

Отримайте оплату.

Слід зауважити, що потрібно обирати довірений ломбард та уважно вивчати умови угоди перед підписанням.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 2 лютого:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2437,53 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2430,22 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2413,15 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 803,58 грн/грам,

375 проба — 904,93 грн/грам,

500 проба — 1 206,58 грн/грам,

583 проба — 1 406,87 грн/грам,

585 проба — 1 411,69 грн/грам,

750 проба — 1 809,86 грн/грам,

900 проба — 2 171,84 грн/грам,

916 проба — 2 210,45 грн/грам,

958 проба — 2 311,80 грн/грам,

999 проба — 2 410,74 грн/грам,

999,9 проба — 2 412,91 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба — 850,40 грн/грам.

500 проба — 1 150,05 грн/грам,

583 проба — 1 335,00 грн/грам,

585 проба — 1 560,05 грн/грам.

750 проба — 1 784,24 грн/грам,

900 проба — 2 040,22 грн/грам,

916 проба — 2 206,10 грн/грам,

958 проба — 2 414,04 грн/грам,

999 проба — 2 681,91 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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