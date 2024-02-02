Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 2 февраля 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

В условиях растущих цен на драгоценные металлы сдавать золото в ломбард становится не только выгодным решением, но и быстрым способом получения финансового резерва. Простые условия и быстрая оценка гарантируют максимальную выгоду держателям золотых изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 грамм золота в Украине 2 февраля 2024 года.

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Интересные факты о золоте

Золото употребляется человечеством еще с доисторических времен. Впервые золото добывалось в Нубии (современный Судан) около 4000 лет до нашей эры. Для древних египтян золото являлось символом богатства и божественности. Они использовали его для создания украшений, обрядовых артефактов и даже медицины. В Греции и Риме золото использовалось в качестве средства обмена и стандарта стоимости. Золото являлось важным компонентом монетарной системы обеих цивилизаций.

В середине XIX века в США произошла "золотая лихорадка" или "Клондайкская лихорадка", когда тысячи людей двинулись к северу за золотом в Клондайкские горы (Аляска и Канада). Во второй половине XIX — начале XX века многие страны использовали стандарт золота, когда деньги были привязаны к конкретному количеству золота. Этот стандарт доминировал в период Великой депрессии.

Золото остается важным экономичным инструментом и является объектом инвестирования. Центральные банки накапливают запасы золота в виде резервов, а ювелирная промышленность продолжает использовать его для изготовления украшений и других изделий.

Как сдать золото в ломбард

Это довольно простой процесс, занимающий немного времени. Итак, чтобы сдать золото в ломбард, вам нужно:

Найти надежные ломбарды в вашем регионе. Проверьте их рейтинги, отзывы и условия обслуживания.

Подготовить золото для продажи. Изделия должны быть очищены и разделены от других материалов.

Обязательно взять с собой документ, подтверждающий ваше лицо — паспорт или водительские права.

Пойдите в выбранный ломбард. Представители оценят ваши изделия, определят вес и чистоту золота.

Если вы согласны с условиями, необходимо будет подписать соглашение о продаже.

Получите оплату.

Следует отметить, что необходимо выбирать доверенный ломбард и внимательно изучать условия соглашения перед подписанием.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 2 февраля:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2437,53 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2430,22 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2413,15 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба — 803,58 грн/грамм,

375 проба — 904,93 грн/грамм,

500 проба — 1 206,58 грн/грамм,

583 проба — 1 406,87 грн/грамм,

585 проба — 1 411,69 грн/грамм,

750 проба — 1 809,86 грн/грамм,

900 проба — 2 171,84 грн/грамм,

916 проба — 2 210,45 грн/грамм,

958 проба — 2 311,80 грн/грамм,

999 проба — 2 410,74 грн/грамм,

999,9 проба — 2 412,91 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба — 850,40 грн/грамм.

500 проба — 1 150,05 грн/грамм,

583 проба — 1 335,00 грн/грамм,

585 проба — 1 560,05 грн/грамм.

750 проба — 1 784,24 грн/грамм,

900 проба — 2 040,22 грн/грамм,

916 проба — 2 206,10 грн/грамм,

958 проба — 2 414,04 грн/грамм,

999 проба — 2 681,91 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, латуни и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине.