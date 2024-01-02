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Цена Bitcoin достигла самого высокого уровня с апреля 2022 года

2 января 2024 13:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Биткоин достиг наивысшего уровня с апреля 2022-го — сколько стоит 2 января
Криптовалюта BTC. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 2 января, стоимость популярной криптовалюты Bitcoin (BTC) достигла максимума с апреля 2022 года. Позитивная тенденция продиктована оптимизмом по поводу возможного одобрения спотового биржевого фонда (exchange-traded fund, ETF).

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Как отмечает агентство, цена самой популярной криптовалюты за 21 месяц достигла 45 532 долларов. В 2023 году криптовалюта повысилась на 156%, став лучшим годовым показателем с 2020-го.

На днях стоимость Bitcoin подскочила на 2,5%, до 45 318 долларов, однако в дальнейшем остается ниже рекорда в 69 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года.

 

биткоин
Источник: Reuters

Также подорожала монета Ether, связанная с блокчейн-сетью ethereum, на 1,45%, до 2386 долларов после того, как в прошлом году выросла на 91%.

Инвесторы сейчас находятся в ожидании принятия американским регулятором ценных бумаг спотового биткойна ETF, призванного открыть рынок биткойнов для миллионов инвесторов и привлечь миллиарды инвестиций, добавляет Reuters.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство приняло Национальную стратегию доходов Украины на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.

Также мы писали о том, что криптовалютный рынок предоставляет широкий выбор активов, но не только Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) привлекают инвесторов. Есть менее известные альтокины, которые стоят менее $1, но имеют потенциал для роста. Важно отметить, что такие виртуальные монеты связаны с высоким уровнем риска.

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