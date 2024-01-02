Биткоин достиг наивысшего уровня с апреля 2022-го — сколько стоит 2 января

Цена Bitcoin достигла самого высокого уровня с апреля 2022 года
Во вторник, 2 января, стоимость популярной криптовалюты Bitcoin (BTC) достигла максимума с апреля 2022 года. Позитивная тенденция продиктована оптимизмом по поводу возможного одобрения спотового биржевого фонда (exchange-traded fund, ETF).
Об этом сообщает агентство Reuters.
Сколько стоит Bitcoin в начале 2024-го
Как отмечает агентство, цена самой популярной криптовалюты за 21 месяц достигла 45 532 долларов. В 2023 году криптовалюта повысилась на 156%, став лучшим годовым показателем с 2020-го.
На днях стоимость Bitcoin подскочила на 2,5%, до 45 318 долларов, однако в дальнейшем остается ниже рекорда в 69 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года.
Также подорожала монета Ether, связанная с блокчейн-сетью ethereum, на 1,45%, до 2386 долларов после того, как в прошлом году выросла на 91%.
Инвесторы сейчас находятся в ожидании принятия американским регулятором ценных бумаг спотового биткойна ETF, призванного открыть рынок биткойнов для миллионов инвесторов и привлечь миллиарды инвестиций, добавляет Reuters.
Что еще стоит знать
Напомним, правительство приняло Национальную стратегию доходов Украины на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.
Также мы писали о том, что криптовалютный рынок предоставляет широкий выбор активов, но не только Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) привлекают инвесторов. Есть менее известные альтокины, которые стоят менее $1, но имеют потенциал для роста. Важно отметить, что такие виртуальные монеты связаны с высоким уровнем риска.
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