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Головна Фінанси Гроші на відпочинку — яку валюту брати з собою до Албанії

Гроші на відпочинку — яку валюту брати з собою до Албанії

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Дата публікації: 15 червня 2025 14:10
Гроші в Албанії — яку валюту брати з собою та де вигідно міняти
Годинник, долари та євро на столі. Фото: Freepik
Ключові моменти Грошова одиниця Албанії Яку валюту брати до Албанії Де в Албанії можна обміняти валюту

Українцям, які планують відпочити влітку на курортах Албанії, важливо заздалегідь подбати не лише про сам тур, а й про фінансову складову поїздки. Одне з найпоширеніших запитань серед туристів — яку валюту краще брати з собою та де вигідніше її обмінювати вже на місці. Адже від цього залежить насамперед те, скільки вдасться зекономити під час відпочинку.

Про нюанси обміну валюти в Албанії та на що слід звернути увагу, аби уникнути неприємностей, розповіли на порталі мережі турагенцій "ХО".

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Грошова одиниця Албанії

Албанія не є членом Європейського Союзу, і має свою національну валюту — лек. 1 албанський лек поділяється на 100 кіндарок. В обігу перебувають купюри номіналом 100, 200, 500, 1 000 і 5 000 леків.

Кіндарки практично не використовуються через високу інфляцію, однак іноді все ж можна зустріти монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100.

Яку валюту брати до Албанії

Поряд з національної грошовою одиницею — леками — в Албанії також є в обігу євро. Тож краще брати з собою саме цю валюту. В магазинах із задоволенням приймають європейські гроші, курс яких постійно зростає, а решту здебільшого дають в леках.

У червні 2025 року  курс національної валюти Албанії такий:

  • 1 долар ≈ 85 лек;
  • 1 євро ≈ 98 лек.

Де в Албанії можна обміняти валюту

Попри велику "симпатію" албанців до євро, більшість фінансових операцій в країні все ж здійснюється в леках. Тож, щоб без проблем розраховуватися у магазинах, транспорті та на ринках, потрібно мати готівку в місцевій валюті.

Обміняти гроші в Албанії можна:

  1. В банках. У великих містах і на курортах відділення банків працюють лише в будні дні з 08:00 до 14:00. Для обміну обов'язково мати закордонний паспорт.
  2. В пунктах обміну. Exchange Office (албанською Zyra të këmbimit) є майже в усіх торгових центрах і супермаркетах. Однак важливо уважно вивчати курс та уточнювати перед обміном, скільки грошей ви отримаєте за здані євро.
  3. У вуличних валютників. Місцеві жителі без проблем міняють у них гроші, але туристам варто бути обережними, адже вас можуть легко обдурити й вдати, що не розуміють, про що йдеться.

Щодо форми розрахунку, то в Албанії більше полюбляють готівку. Але зняти гроші з картки — це не проблема. У туристичних місцях є багато терміналів як у супермаркетах, так і у мережевих магазинах. Однак варто врахувати, що місцеві банки можуть знімати до 7% від суми за проведення транзакції.

Раніше ми писали, яку валюту вигідніше брати до Туреччини.

Також дізнавайтеся, як безпечно та вигідно обміняти валюту в Болгарії.

курс євро гроші долар Албанія обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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