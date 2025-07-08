Устаревшие купюры — какие валюты устарели и исчезли из обращения

Эти валюты уже исчезли — какими деньгами больше нельзя платить
В мире есть много валют, которые когда-то были официальными деньгами, однако с течением времени они исчезли. Такими валютами являются, в частности, немецкая марка или советский рубль.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие валюты в мире стали устаревшими и исчезли.
Исчезнувшие валюты - сколько таких в мире
По состоянию на 2025 год в мире насчитывается 600 валют, которые официально вывели из обращения, хотя раньше ими платили за продукты и другие товары, пишет издание Bitrawr.
В список валют, популярность которых отошла в прошлое, относятся:
- югославский динар;
- лайбахская лира;
- венгерский мильпенго;
- купоно-карбованцы;
- азербайджанский туман;
- чехословацкая крона;
- советский рубль;
- восточноафриканский флорин;
- австрийская крона.
Что касается немецкой марки, о которой мы уже упоминали выше, то она была официальной валютой в Германии с 1948 года.
Марка сыграла важную роль в восстановлении послевоенной экономики страны. От нее отказались в пользу евро в 2002 году.
Ранее мы рассказывали о долларах с 1990 годов, которые до сих пор считаются платежными средствами. Они не хуже новых образцов валюты. Узнавайте также, какую валюту лучше брать на отдых в Албанию.
Читайте Новини.LIVE!