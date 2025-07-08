Устаревшие купюры — какие валюты устарели и исчезли из обращения

Денежные купюры. Фото: Pexels.

В мире есть много валют, которые когда-то были официальными деньгами, однако с течением времени они исчезли. Такими валютами являются, в частности, немецкая марка или советский рубль.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие валюты в мире стали устаревшими и исчезли.

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По состоянию на 2025 год в мире насчитывается 600 валют, которые официально вывели из обращения, хотя раньше ими платили за продукты и другие товары, пишет издание Bitrawr.

В список валют, популярность которых отошла в прошлое, относятся:

югославский динар;

лайбахская лира;

венгерский мильпенго;

купоно-карбованцы;

азербайджанский туман;

чехословацкая крона;

советский рубль;

восточноафриканский флорин;

австрийская крона.

Советский один рубль образца 1961 года. Фото: Prom.ua

Что касается немецкой марки, о которой мы уже упоминали выше, то она была официальной валютой в Германии с 1948 года.

Немецкие марки. Фото: Prom.ua

Марка сыграла важную роль в восстановлении послевоенной экономики страны. От нее отказались в пользу евро в 2002 году.

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