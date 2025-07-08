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Эти валюты уже исчезли — какими деньгами больше нельзя платить

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Дата публикации 8 июля 2025 19:20
Устаревшие купюры — какие валюты устарели и исчезли из обращения
Денежные купюры. Фото: Pexels.

В мире есть много валют, которые когда-то были официальными деньгами, однако с течением времени они исчезли. Такими валютами являются, в частности, немецкая марка или советский рубль.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие валюты в мире стали устаревшими и исчезли.

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По состоянию на 2025 год в мире насчитывается 600 валют, которые официально вывели из обращения, хотя раньше ими платили за продукты и другие товары, пишет издание Bitrawr.

В список валют, популярность которых отошла в прошлое, относятся:

  • югославский динар;
  • лайбахская лира;
  • венгерский мильпенго;
  • купоно-карбованцы;
  • азербайджанский туман;
  • чехословацкая крона;
  • советский рубль;
  • восточноафриканский флорин;
  • австрийская крона.
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Советский один рубль образца 1961 года. Фото: Prom.ua

Что касается немецкой марки, о которой мы уже упоминали выше, то она была официальной валютой в Германии с 1948 года.

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Немецкие марки. Фото: Prom.ua

Марка сыграла важную роль в восстановлении послевоенной экономики страны. От нее отказались в пользу евро в 2002 году.

Ранее мы рассказывали о долларах с 1990 годов, которые до сих пор считаются платежными средствами. Они не хуже новых образцов валюты. Узнавайте также, какую валюту лучше брать на отдых в Албанию.

банки валюта деньги рубль оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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