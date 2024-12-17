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Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

17 грудня 2024 06:15
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Мінімальні зарплати в Україні та ЄС: порівняння мінімальних зарплат у 2024 році
Порівняння мінімальних зарплат в Україні на ЄС. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Не секрет, що рівень заробітних плат в Україні значно поступається країнам ЄС. Особливо помітна різниця може бути в мінімальній оплаті праці, яка в деяких випадках може відрізнятися в багато разів. При цьому мінімальна зарплата відіграє важливу роль, виступаючи соціальною гарантією, що визначає нижню межу оплати та цінності праці. Ба більше, безліч інших показників в Україні залежать від рівня мінімальної заробітної плати.

Новини.LIVE порівнюють розмір мінімальної зарплатні в Україні з країнами ЄС та розповідають на скільки вона відрізняється від встановлених в Євросоюзі.

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Що таке мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний рівень оплати за некваліфіковану працю, розрахований на місяць чи годину роботи. Цей мінімум є обов'язковим для роботодавця, який не має права виплачувати співробітнику офіційну зарплату нижче за встановлений рівень.

Як правило, мінімальну оплату отримують працівники, які виконують завдання, що не потребують спеціальних знань та навичок, наприклад, прибиральники, двірники, листоноші, співробітники складів та заводів тощо.

Варто враховувати, що мінімальна зарплата вказується без вирахування податків. Таким чином, щоб розрахувати реальний розмір зарплати, яку працівник отримає на руки. Із встановленої суми "мінімалки" також необхідно відняти 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Для отримання мінімальної оплати праці передбачається робоче навантаження в 40 годин на тиждень, що відповідає восьмигодинному робочому дню при п'ятиденному робочому тижні.

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні впливає на такі показники:

  • вартість подарунків у негрошовій формі, які не підлягають оподаткуванню. Якщо річ чи послуга, що була одержана у подарунок, оцінюється у суму, що не перевищує 50% від поточної мінімальної заробітної плати, податок на доходи не стягується.
  • мінімальний розмір єдиного соціального внеску, що визначається на основі чинної мінімальної заробітної плати.
  • розмір судових зборів.
  • розмір мінімальної пенсії. Для людей з мінімальною заробітною платою та повним страховим стажем вона має становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати.
  • статутні капітали акціонерних товариств. Відповідно до законодавства України мінімальний статутний капітал акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат.

Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн.

Порівняння мінімальних зарплат в Україні та країнах ЄС

Для порівняння ми використовували дані з відкритих джерел, щодо актуальних мінімальних зарплат у 2024 році у країнах Євросоюзу. Для зручності обчислення ми перевели розмір мінімальної зарплати в Україні у євро. Наразі вона становить 182,40 євро.

Також слід зазначити, що в деяких країнах ЄС відсутній встановлений законом рівень мінімальної заробітної плати. Серед них: Австрія, Данія, Фінляндія та Швеція.

Мінімальні зарплати в Україні та ЄС
Порівняння мінімальних зарплат в Україні та країнах ЄС у 2024 році. Інфографіка: Новини.LIVE 

 

Порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС у 2024 році
Країна  Розмір місячної мінімальної зарплати в євро Різниця з мінімальною зарплатою в Україні
Бельгія 2 029,88 +1012,9%
Болгарія 477,05 +161,5%
Угорщина 651,43 (для некваліфікованих працівників)  +257,14%
Угорщина 795,98 (для кваліфікованих працівників) +336,39%
Німеччина 1985,60 +988,59%
Греція 910,00 +398,90%
Ірландія 2 032,00 +1014,03%
Іспанія 1 323,00 +625,32%
Кіпр 900,00 +393,42%
Латвія 700,00 +283,77
Литва 924,00 +406,57
Люксембург 2 570,93 (для некваліфікованих працівників) +1309,50%
Люксембург 3 085,11 (для кваліфікованих працівників) +1591,39%
Мальта 925,34 +407,31%
Нідерланди 2 069,96 +1034,84
Польща 1 008,50 +452,90%
Португалія 820,00 +349,56%
Румунія 664,36 +264,23%
Словаччина 750,00 +311,18
Словенія 1 253,90 +587,4
Франція 1 802,25 +888,07
Хорватія 840,00 +360,52
Чехія 753,20 +312,93
Естонія 820,00 +349.56

 

Як бачимо, абсолютно у всіх країнах Європейського союзу розмір мінімальної заробітної плати значно вищий ніж в Україні. Найменший розрив "мінімалці" в України з Болгарією. Але навіть в Болгарії, де розмір мінімальної зарплатні найнижчий серед країн ЄС, він на 2,5 раза вищий ніж в Україні. А ось "мінімалка" Люксембурга (найвища в ЄС) в 17 разів вища за українську.

На що впливає розмір мінімальної заробітної плати

Мінімальний розмір оплати праці відіграє важливу роль в економіці та суспільстві, вносячи як позитивний, так і негативний вклад. Серед переваг можна виділити зниження рівня бідності: підвищення "мінімалки" дозволяє людям забезпечувати свої базові потреби та покращувати фінансове становище.

Також мінімальна зарплата допомагає скоротити соціальну нерівність, зменшуючи розрив у доходах між різними верствами населення. Вища мінімальна оплата може мотивувати працівників, підвищуючи їх продуктивність і лояльність.

Проте мінімальна заробітна плата має й недоліки. По-перше, її збільшення може спровокувати зростання безробіття: деякі роботодавці, особливо в малому бізнесі, не зможуть впоратися з додатковими витратами, що призведе до скорочення робочих місць.

Крім того, високі мінімальні зарплати можуть сприяти розвитку тіньової економіки. Коли працівникам починають платити "в конвертах", щоб уникнути зайвих витрат.

Ще одним мінусом є можливе зростання інфляції, оскільки бізнес прагне компенсувати зростання витрат через збільшення цін на товари та послуги. Зрештою, високі рівні мінімального розміру оплати праці можуть знизити конкурентоспроможність продукції та послуг на міжнародному ринку, що особливо важливо для експортноорієнтованих галузей.

Нагадаємо, ми розповідали на яких роботах в Україні можна заробляти до 50 тис. грн. Щоправда, вам знадобиться знання іспанської, чеської, словацької чи німецької мови.

Крім того, в Україні за період із січня по вересень 2024 року середня заробітна плата збільшилася до 20,59 тис. гривень. Особливо помітне зростання доходів у деяких галузях, де заробітна плата працівників зросла на 38%.

Європейський союз зарплати робота гроші Україна

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