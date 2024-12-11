Зарплаты в Украине — ТОП-5 вакансий с высоким доходом

Официант в заведении питания. Фото: Freepik

В Украине граждане могут получать значительно больше средней заработной платы. Так, в декабре 2024 года ряд компаний обещает ежемесячный доход до 50 тыс. гривен.

Об этом говорится в информации на портале по поиску работы.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий декабря с оплатой до 50 тыс. грн

Согласно данному порталу, украинцам доступна работа в самых разных сферах. При этом можно даже устроиться как с опытом, так и без на высокооплачиваемые должности.

Работа менеджером

Так, одна из компаний, ведущих поставщиков услуг в сфере рекрутинга и кадрового посредничества, ищет менеджера по работе с клиентами со знанием испанского, чешского, словацкого или немецкого языка на зарплату от 50 тыс. гривен. Как объясняется в объявлении, конечный доход может быть значительно выше, ведь зависит от количества привлеченных клиентов. Среди обязанностей: консультирование клиентов, заключение договоров, согласование условий сотрудничества, ведение документации.

"Преимущества: у нас есть фиксированная ставка 48 тыс. гривен и бонусная программа, которая превышает ставку. Мы берем без опыта работы и учим с нуля", — говорится в сообщении.

Работа мастером по ремонту техники

Также одна международная компания в Киеве предлагает работу мастерам по ремонту техники (телефоны). Заработная плата таких специалистов может достигать 50 тыс. гривен. Обещают официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные. Нужен опыт и хорошие навыки в замене SMD, BGA-компонентов, умение диагностики и определение неисправности.

"У нас большие планы развития на 2024 год, поэтому мы расширяем нашу команду и ищем Мастер по ремонту смарфтонов и других гаджетов. Мы восстанавливаем гаджеты бренда Apple и других известных брендов на базе Android, а также ноутбуки на Mac OS и Windows", — говорится в описании вакансии.

Работа продавцом-консультантом техники

Еще одна компания ищет продавца-консультанта, специалиста по настройке техники в магазин. Платить готовы до 50 тыс. гривен. Доход зависит от продаж и желания. Обещают официальное трудоустройство. Обязанности: общение с клиентами и подбор гаджетов, шоу при настройке техники, яркая презентация устройства клиенту.

"Наша команда — это более 300 сотрудников, которые ежедневно работают, чтобы вы могли делать не скучные покупки", — говорится в объявлении.

Работа специалистом по технической поддержке

Также в Киеве ищут специалистов технической поддержки (операторов чата) на не отдаленную работу. Заработная плата может достигать 50 тыс. гривен вместе с бонусами и премиями в зависимости от результативности. Среди обязанностей: консультирование клиентов по использованию продуктов или услуг компании, предоставление информации и рекомендаций по разным техническим вопросам, необходимой помощи через чат.

"Мы ищем кандидата, имеющего высокий уровень сочувствия и понимания потребностей наших клиентов, а также желание постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки", — говорится в вакансии.

Работа официантом



Еще на работу с высокой зарплатой ищут официантов в баре крафтового пива в Киеве. Так, от кандидатов требуют знания английского языка, наличие опыта работы официантом от двух лет в заведениях высокого уровня, ответственность и желание развиваться. Необходимо будет обслуживать гостей, давать рекомендации по заказам, досконально знать ассортимент заведения. Заработную плату обещают от 50 до 55 тыс. гривен.

"Ищем в свою дружескую команду официанта с опытом работы в области питания и обслуживания клиентов. Если ты энергичный, коммуникабельный и готов обеспечить нашим гостям незабываемые впечатления, то мы ждем именно тебя!" — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре работодатели ищут работу разных специалистов. В частности, готовы взять пожилых людей — насчитывается более 5 тысяч таких предложений.

Также мы писали, что в Украине за январь-сентябрь 2024 года средняя заработная плата выросла до 20,59 тыс. гривен. В частности, есть сферы, где доход работников подскочил на 38%.