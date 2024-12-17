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Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

17 декабря 2024 06:15
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Минимальные зарплаты в Украине и ЕС: сравнение минимальных зарплат в 2024 году
Сравнение минимальных зарплат в Украине в ЕС. Графика: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Не секрет, что уровень заработной платы в Украине значительно уступает странам ЕС. Особо заметная разница может быть в минимальной оплате труда, которая в некоторых случаях может отличаться во много раз. При этом минимальная зарплата играет немаловажную роль, выступая социальной гарантией, определяющей нижнюю границу оплаты и ценности труда. Более того, множество других показателей в Украине зависят от уровня минимальной заработной платы.

Новини.LIVE сравнивают размер минимальной зарплаты в Украине со странами ЕС и рассказывают, насколько она отличается от установленных в Евросоюзе.

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Что такое минимальная заработная плата

Минимальная заработная плата — это установленный законом минимальный уровень оплаты за неквалифицированный труд, рассчитанный на месяц или час работы. Этот минимум обязателен для работодателя, который не имеет права выплачивать сотруднику официальную зарплату ниже установленного уровня.

Как правило, минимальную оплату получают работники, выполняющие задания, не требующие специальных знаний и навыков, например, уборщики, дворники, почтальоны, сотрудники складов и заводов и т.д.

Следует учитывать, что минимальная зарплата указывается без вычета налогов. Таким образом, чтобы рассчитать реальный размер зарплаты, которую работник получит на руки. Из установленной суммы необходимо вычесть 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Для получения минимальной оплаты труда предусматривается рабочая нагрузка в 40 часов в неделю, что соответствует восьмичасовому рабочему дню при пятидневной рабочей неделе.

Размер минимальной заработной платы в Украине влияет на следующие показатели:

  • стоимость подарков в неденежной форме, не подлежащих налогообложению. Если вещь или услуга, полученная в подарок, оценивается в сумму, не превышающую 50% текущей минимальной заработной платы, налог на доходы не взимается.
  • минимальный размер единого социального взноса, определяемый на основе действующей минимальной заработной платы.
  • размер судебного сбора.
  • размер минимальной пенсии. Для людей с минимальной заработной платой и полным страховым стажем она должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы.
  • уставные капиталы акционерных обществ. Согласно законодательству Украины, минимальный уставный капитал акционерного общества составляет 1250 минимальных заработных плат.

В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн.

Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС

Для сравнения мы использовали данные из открытых источников по актуальным минимальным зарплатам в 2024 году в странах Евросоюза. Для удобства вычисления мы перевели размер минимальной зарплаты в Украине в евро. В настоящее время она составляет 182,40 евро.

Следует отметить, что в некоторых странах ЕС отсутствует установленный законом уровень минимальной заработной платы. Среди них: Австрия, Дания, Финляндия и Швеция.

Минимальные зарплаты в Украине и ЕС
Сравнение минимальных зарплат в Украине и странах ЕС в 2024 году. Инфографика: Новини.LIVE

 

Сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС в 2024 году
Страна Размер месячной минимальной зарплаты в евро Разница с минимальной зарплатой в Украине
Бельгия 2 029,88 +1012,9%
Болгария 477,05 +161,5%
Венгрия 651,43 (для неквалифицированных работников) +257,14%
Венгрия 795,98 (для квалифицированных работников) +336,39%
Германия 1985,60 +988,59%
Греция 910,00 +398,90%
Ирландия 2 032,00 +1014,03%
Испания 1 323,00 +625,32%
Кипр 900,00 +393,42%
Латвия 700,00 +283,77
Литва 924,00 +406,57
Люксембург 2 570,93 (для неквалифицированных работников) +1309,50%
Люксембург 3 085,11 (для квалифицированных работников) +1591,39%
Мальта 925,34 +407,31%
Нидерланды 2 069,96 +1034,84
Польша 1 008,50 +452,90%
Португалия 820,00 +349,56%
Румыния 664,36 +264,23%
Словакия 750,00 +311,18
Словения 1 253,90 +587,4
Франция 1 802,25 +888,07
Хорватия 840,00 +360,52
Чехия 753,20 +312,93
Эстония 820,00 +349.56

 

Как видим, абсолютно во всех странах Европейского союза размер минимальной заработной платы значительно выше, чем в Украине. Наименьший разрыв "минималке" у Украины с Болгарией. Но даже в Болгарии, где размер минимальной зарплаты самый низкий среди стран ЕС, он в 2,5 раза выше, чем в Украине. А вот "минималка" Люксембурга (самая высокая в ЕС) в 17 раз выше украинской.

На что влияет размер минимальной заработной платы

Минимальный размер оплаты труда играет немаловажную роль в экономике и обществе, внося как положительный, так и отрицательный вклад. Среди преимуществ можно выделить снижение уровня бедности: повышение минималки позволяет людям обеспечивать свои базовые потребности и улучшать финансовое положение.

Также минимальная зарплата помогает сократить социальное неравенство, уменьшая разрыв в доходах между разными слоями населения. Высокая минимальная оплата может мотивировать работников, повышая их производительность и лояльность.

Однако минимальная заработная плата имеет и недостатки. Во-первых, ее увеличение может спровоцировать рост безработицы: некоторые работодатели, особенно в малом бизнесе, не смогут справиться с дополнительными затратами, что приведет к сокращению рабочих мест.

Кроме того, высокие минимальные зарплаты могут способствовать развитию теневой экономики. Когда работникам начинают платить "в конвертах" во избежание лишних расходов.

Еще одним минусом является возможный рост инфляции, поскольку бизнес стремится компенсировать рост затрат из-за увеличения цен на товары и услуги. В конце концов высокие уровни минимального размера оплаты труда могут снизить конкурентоспособность продукции и услуг на международном рынке, что особенно важно для экспортоориентированных отраслей.

Напомним, мы рассказывали, на каких работах в Украине можно зарабатывать до 50 тыс. грн. Правда, вам понадобится знание испанского, чешского, словацкого или немецкого языка.

Кроме того, в Украине за период с января по сентябрь 2024 средняя заработная плата увеличилась до 20,59 тыс. гривен. Особенно заметен рост доходов в некоторых отраслях, где заработная плата работников выросла на 38%.

Европейский союз зарплаты работа деньги Украина

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