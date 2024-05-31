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Це не Київ — економіст назвав місто в Україні, де найдорожче життя

31 травня 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Житло для переселенців - де жити найдешевше і найдорожче
Будівництво будинку в Буковелі. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Мільйони українців мігрують по країні у пошуках безпечного життя. Вибір населеного пункту для переселенців напряму залежить від їхніх фінансових можливостей — хтось переїжджає в Київ, хтось у Львів, а хтось — в маленькі села в регіонах. 

Де жити найдорожче, Новини.LIVE розповів економіст Андрій Новак. 

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"Звичайно, що для переселенця через щоденні обстріли по свій Україні питання, де жити, напряму залежить від фінансової спроможності. Для найбагатших — найкраще місце, напевно, Буковель. Але воно і  найдорожче", — заявив Новак.

Курорт Буковель
Гірськолижний курорт Буковель. Фото: з відкритих джерел 

Наступними в рейтингу йдуть обласні центри заходу України — Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне та Луцьк. 

"З моєї волонтерської практики найдешевше життя — в невеликих містечках центральної України", — додав економіст. 

Серед найдорожчих міст для життя експерт не згадав Київ. І не тому, що це виняток, а тому, що, на його думку, наразі столиця в тому переліку населених пунктів, до яких не їдуть, а навпаки — звідки виїжджають. 

Коли День міста Київ 2024 року
Центр Києва. Фото: з відкритих джерел 

"Столиця — політично і фактично першочерговий об'єкт для обстрілів. Автоматично я відніс Київ до міст, з яких також є переселення в інші регіони", — підсумував Новак.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацюють нові правила. За планами влади, переселенцям почнуть надавати новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла.

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