Житло для переселенців - де жити найдешевше і найдорожче

Будівництво будинку в Буковелі. Фото: з відкритих джерел

Мільйони українців мігрують по країні у пошуках безпечного життя. Вибір населеного пункту для переселенців напряму залежить від їхніх фінансових можливостей — хтось переїжджає в Київ, хтось у Львів, а хтось — в маленькі села в регіонах.

Де жити найдорожче, Новини.LIVE розповів економіст Андрій Новак.

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Найдорожче місто для життя в Україні

"Звичайно, що для переселенця через щоденні обстріли по свій Україні питання, де жити, напряму залежить від фінансової спроможності. Для найбагатших — найкраще місце, напевно, Буковель. Але воно і найдорожче", — заявив Новак.

Гірськолижний курорт Буковель. Фото: з відкритих джерел

Наступними в рейтингу йдуть обласні центри заходу України — Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород, Рівне та Луцьк.

"З моєї волонтерської практики найдешевше життя — в невеликих містечках центральної України", — додав економіст.

Серед найдорожчих міст для життя експерт не згадав Київ. І не тому, що це виняток, а тому, що, на його думку, наразі столиця в тому переліку населених пунктів, до яких не їдуть, а навпаки — звідки виїжджають.

Центр Києва. Фото: з відкритих джерел

"Столиця — політично і фактично першочерговий об'єкт для обстрілів. Автоматично я відніс Київ до міст, з яких також є переселення в інші регіони", — підсумував Новак.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацюють нові правила. За планами влади, переселенцям почнуть надавати новий вид допомоги у вигляді субсидії на оренду житла.