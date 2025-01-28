Трудовий договір на місяць — українцям пояснили, чи можна підписувати

Люди у центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Роботодавці в Україні, як правило, підписують з новим співробітником безстроковий трудовий договір. У документі вказується дата початку трудових відносин, але відсутня дата закінчення. При цьому законодавство не забороняє підприємствам наймати робітників на один місяць на підставі строкового трудового договору.

Про це розповіли у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

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Хто може укладати такі договори

Як пояснили фахівці, укладання строкового трудового договору регулюється статтею 23 Кодексу законів про працю України. Запропонувати роботу на місяць роботодавці можуть, якщо умови та характер роботу заважають встановити трудові відносини на невизначений термін. А також:

в інтересах працівника;

в інтересах роботодавця;

якщо умови праці не дозволяють укласти безстроковий трудовий договір.

"За вищенаведених умов трудовий договір строком на 1 місяць укласти можна" — пояснили у Держпраці.

Також зазначається, що під час воєнного стану строковий договір можна укласти з будь-яким громадянином. Водночас найпоширеніші строки трудових договорів — від одного до п’яти років.

До 120 тис грн для роботодавців — за що можна отримати

Такі виплати надає держава, якщо бізнес наймає на роботу застрахованого громадянина з інвалідністю І або ІІ групи. Суми виплат у 2025 році є такими:

до 80 тис. грн, якщо вони працевлаштовують людей з інвалідністю II групи;

до 120 тис. грн за працевлаштування людей з інвалідністю I групи.

Цими виплатами держава компенсовує роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, що українці у цивільному житті у 2025 році можуть щомісяця заробляти до 120 тис. грн. Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, кому зараз пропонують такі зарплати.

Також ми пояснювали, за якою ставкою має нараховуватися зарплата українцям, які працюють в нічні зміни та якими мають бути виплати.