Трудовой договор на месяц — украинцам объяснили, можно ли подписывать

Люди в центре занятости. Фото: УНИАН

Работодатели в Украине, как правило, подписывают с новым сотрудником бессрочный трудовой договор. В документе указывается дата начала трудовых отношений, но отсутствует дата окончания. При этом законодательство не запрещает предприятиям нанимать рабочих на один месяц на основании срочного трудового договора.

Об этом рассказали в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

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Кто может заключать такие договоры

Как пояснили специалисты, заключение срочного трудового договора регулируется статьей 23 Кодекса законов о труде Украины. Предложить работу на месяц работодатели могут, если условия и характер работы мешают установить трудовые отношения на неопределенный срок. А также:

в интересах работника;

в интересах работодателя;

если условия труда не позволяют заключить бессрочный трудовой договор.

"При вышеприведенных условиях трудовой договор сроком на 1 месяц заключить можно" — объяснили в Гоструда.

Также отмечается, что во время военного положения срочный договор можно заключить с любым гражданином. В то же время самые распространенные сроки трудовых договоров — от одного до пяти лет.

До 120 тыс грн для работодателей — за что можно получить

Такие выплаты предоставляет государство, если бизнес нанимает на работу застрахованного гражданина с инвалидностью І или ІІ группы. Суммы выплат в 2025 году являются следующими:

до 80 тыс. грн за трудоустройство людей с инвалидностью II группы;

до 120 тыс. грн за трудоустройство людей с инвалидностью I группы.

Этими выплатами государство компенсирует расходы работодателей на обустройство рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что украинцы в гражданской жизни в 2025 году могут ежемесячно зарабатывать до 120 тыс. грн. Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк рассказала, кому сейчас предлагают такие зарплаты.

Также мы объясняли, по какой ставке должна начисляться зарплата украинцам, которые работают в ночные смены и какими должны быть выплаты.