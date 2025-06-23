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Держит позиции несколько веков — какая валюта самая древняя

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Дата публикации 23 июня 2025 16:34
Какая валюта до сих пор находится в обращении — что о ней известно
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Подробнее о самой старой валюте в мире Сколько стоит фунт стерлингов в Украине

Британский фунт стерлингов — это не только основная денежная единица Великобритании сейчас, но и самая старая валюта в мире. Первые упоминания об этих деньгах датируются еще 760 годом.

Об этом говорится в публикации Investing.com.

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Подробнее о самой старой валюте в мире

После доллара США, евро и японской иены в рейтинге резервных валют является британский фунт. Именно этим валютам он навязывает конкуренцию по объему торгов. Официальной же валютой фунт назначили в 1707 году, когда Английское и Шотландское королевство объединились в одно государство. Тогда же британский фунт был официальной валютой еще в ряде стран, а именно:

  • в Австралии;
  • в Канаде;
  • в Новой Зеландии.
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Британский фунт — нацвалюта Великобритании. Фото: Pexels

Среди валют, которые привязаны к британскому фунту, есть:

  • фунт Фолклендских островов;
  • фунт Гибралтара;
  • фунт Святой Елены;
  • фунт Джерси (JEP);
  • фунт Гернси (GGP);
  • фунт острова Мэн;
  • банкноты Шотландии и Северной Ирландии.

Сколько стоит фунт стерлингов в Украине

Банк Англии еще в 1971 году ввел в стране плавающий курс для британского фунта. Это означает, что стоимость валюты зависит от ситуации на рынке. Сейчас в обращении находятся номиналы в 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов.

Что касается курса британского фунта к украинской гривне, то по состоянию на 22 июня, по данным Национального банка Украины, он находился на уровне 56,03 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке предупредили клиентов об аннулировании карт. Недействительными станут карты, срок действия которых истек до 24 февраля 2022 года.

Узнавайте также, какими старыми долларами до сих пор можно рассчитываться.

курс валют Великобритания валюта деньги фунт
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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