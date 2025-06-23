Какая валюта до сих пор находится в обращении — что о ней известно

Держит позиции несколько веков — какая валюта самая древняя
Британский фунт стерлингов — это не только основная денежная единица Великобритании сейчас, но и самая старая валюта в мире. Первые упоминания об этих деньгах датируются еще 760 годом.
Об этом говорится в публикации Investing.com.
Подробнее о самой старой валюте в мире
После доллара США, евро и японской иены в рейтинге резервных валют является британский фунт. Именно этим валютам он навязывает конкуренцию по объему торгов. Официальной же валютой фунт назначили в 1707 году, когда Английское и Шотландское королевство объединились в одно государство. Тогда же британский фунт был официальной валютой еще в ряде стран, а именно:
- в Австралии;
- в Канаде;
- в Новой Зеландии.
Среди валют, которые привязаны к британскому фунту, есть:
- фунт Фолклендских островов;
- фунт Гибралтара;
- фунт Святой Елены;
- фунт Джерси (JEP);
- фунт Гернси (GGP);
- фунт острова Мэн;
- банкноты Шотландии и Северной Ирландии.
Сколько стоит фунт стерлингов в Украине
Банк Англии еще в 1971 году ввел в стране плавающий курс для британского фунта. Это означает, что стоимость валюты зависит от ситуации на рынке. Сейчас в обращении находятся номиналы в 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов.
Что касается курса британского фунта к украинской гривне, то по состоянию на 22 июня, по данным Национального банка Украины, он находился на уровне 56,03 грн.
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