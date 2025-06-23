Какая валюта до сих пор находится в обращении — что о ней известно

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Британский фунт стерлингов — это не только основная денежная единица Великобритании сейчас, но и самая старая валюта в мире. Первые упоминания об этих деньгах датируются еще 760 годом.

Об этом говорится в публикации Investing.com.

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После доллара США, евро и японской иены в рейтинге резервных валют является британский фунт. Именно этим валютам он навязывает конкуренцию по объему торгов. Официальной же валютой фунт назначили в 1707 году, когда Английское и Шотландское королевство объединились в одно государство. Тогда же британский фунт был официальной валютой еще в ряде стран, а именно:

в Австралии;

в Канаде;

в Новой Зеландии.

Британский фунт — нацвалюта Великобритании. Фото: Pexels

Среди валют, которые привязаны к британскому фунту, есть:

фунт Фолклендских островов;

фунт Гибралтара;

фунт Святой Елены;

фунт Джерси (JEP);

фунт Гернси (GGP);

фунт острова Мэн;

банкноты Шотландии и Северной Ирландии.

Сколько стоит фунт стерлингов в Украине

Банк Англии еще в 1971 году ввел в стране плавающий курс для британского фунта. Это означает, что стоимость валюты зависит от ситуации на рынке. Сейчас в обращении находятся номиналы в 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов.

Что касается курса британского фунта к украинской гривне, то по состоянию на 22 июня, по данным Национального банка Украины, он находился на уровне 56,03 грн.

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