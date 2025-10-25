Найперспективніші спеціальності у ПТУ — що мають знати українці

Людина тримає гроші у руці. Фото: Unsplash

Деякі українці обирають собі професію вже після 9 класів у школі. Тим, хто ще роздумує над вибором варто знати, про найперспективніші спеціальності у професійно-технічних училищах (ПТУ) у майбутньому. будуть сантехніки, теслярі та електрики.

Детальніше про це розповів генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Реклама

Читайте також:

Яким спеціалістам багато платитимуть

За словами Хуанга, найбільш високооплачуваними будуть сантехніки, теслярі та електрики. Він зауважив, що вже зараз заробітки будівельників можуть складати понад 100 тисяч доларів (4 млн 150 000 тис. гривень).

"Сегмент кваліфікованих ремісників у кожній економіці переживе бум. Вам доведеться подвоювати, подвоювати і подвоювати обсяги щороку", — розповів він.

Nvidia планує витратити 100 мільярдів доларів у OpenAI. Ці гроші хочуть вкласти у розвиток щоби розробки даних на базі процесорів штучного інтелекту Nvidia. На час будівництва на майданчику зможуть працювати 1,5 тисячі працівників. Багато з них — люди без вищої освіти, які зароблятимуть по 100 тис. доларів за свою роботу.

Що ще варто знати

В Україні, як свідчать дані Державної служби статистики, у серпні 2025 року найнижчі зарплати були у сфері мистецтва, творчості та розваг — тут показник середніх виплат становив усього 14 015 грн.

Навіть у сільському господарстві, яке традиційно вважається стабільною галуззю, середній дохід залишається нижчим за середній по країні — 25 105 грн.

Трохи більшою була оплата праці у бібліотеках, архівах і музеях — 14 379 грн, а також в освітній галузі, де середня зарплата становить 14 432 грн.

Раніше ми розповідали, кому у ЗСУ доплачуватимуть по 27 тисяч гривень у листопаді. Право на виплати мають не усі військовослужбовці. Також нещодавно стало відомо, коли освітянам підвищать зарплати. Очікується, що асистент отримуватиме не менше 30 тис. гривень.