Три перспективные специальности в ПТУ — какая работа даст деньги

Дата публикации 25 октября 2025 17:45
обновлено: 18:21
Самые перспективные специальности в ПТУ — что должны знать украинцы
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы выбирают себе профессию уже после 9 классов в школе. Тем, кто еще стоит перед выбором важно знать о самых перспективных специальностях в профессионально-технических училищах (ПТУ) в будущем.

Подробнее об этом рассказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Читайте также:

Каким специалистам будут много платить

По словам Хуанга, самыми высокооплачиваемыми будут сантехники, плотники и электрики. Он отметил, что уже сейчас заработки строителей могут составлять более 100 тысяч долларов (4 млн 150 000 тыс. гривен).

"Сегмент квалифицированных ремесленников в каждой экономике переживет бум. Вам придется удваивать, удваивать и удваивать объемы каждый год", — рассказал он.

Nvidia планирует потратить 100 миллиардов долларов в OpenAI. Эти деньги хотят вложить в развитие чтобы разработки данных на базе процессоров искусственного интеллекта Nvidia. На время строительства на площадке смогут работать 1,5 тысячи работников. Многие из них — люди без высшего образования, которые будут зарабатывать по 100 тыс. долларов за свою работу.

Что еще стоит знать

В Украине, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в августе 2025 года самые низкие зарплаты были в сфере искусства, творчества и развлечений — здесь показатель средних выплат составлял всего 14 015 грн.

Даже в сельском хозяйстве, которое традиционно считается стабильной отраслью, средний доход остается ниже среднего по стране — 25 105 грн.
Немного больше была оплата труда в библиотеках, архивах и музеях — 14 379 грн, а также в образовательной отрасли, где средняя зарплата составляет 14 432 грн.

Ранее мы рассказывали, кому в ВСУ будут доплачивать по 27 тысяч гривен в ноябре. Право на выплаты имеют не все военнослужащие. Также недавно стало известно, когда педагогам повысят зарплаты. Ожидается, что ассистент будет получать не менее 30 тыс. гривен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
