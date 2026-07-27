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Головна Фінанси Тарифи на розподіл газу у серпні: до чого бути готовими українцям

Тарифи на розподіл газу у серпні: до чого бути готовими українцям

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 08:50
Тарифи на доставку газу: на що можуть розраховувати українці у серпні
Газ, платіжки та гроші. Фото: Газмережі, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року українці мають в обов'язковому порядку розраховуватися за транспортування природного газу мережами безпосередньо до осель. Відомо, які будуть тарифи та хто заплатить менше, а кого позбавлять необхідності платити на послугу наступного місяця.

Про те, які передбачені тарифи та інші нюанси щодо оплати, розповідають Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на розподіл газу у серпні

За інформацією Національної комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, у серпні українцям надійде окрема обов'язкова щомісячна платіжка від оператора газорозподільних мереж (ГРМ) з розподілу блакитного палива. Йдеться про відокремлений сервіс від продажу самого природного газу, за який надходять щомісячні платежі.

У 2026 році регулятор двічі переглядав вартість розподілу палива. За постановою № 2163, ціни змінилися для непобутових споживачів:

  • з 1 січня до 31 березня тариф підвищили до 1,69 грн за 1 кубічний метр за місяць (без ПДВ);
  • з 1 квітня тариф підвищився до 1,99 грн за 1 кубічний метр на місяць (без ПДВ).

Водночас тарифи на розподіл газу для простого населення не змінилися, вони зафіксовані для кожної області. Завдяки цьому у серпні споживачі платитимуть за попередніми цінами, що розраховуються індивідуально, залежно від обсягу використання ресурсу за газовий рік (1 жовтня-30 вересня), поділеного на 12 місяців. 

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Механізм розрахунку за доставку газу також не змінили: потрібно сплачувати до 20 числа щомісяця. 

Клієнти можуть дещо заощадити, якщо оплатити послугу оразу за весь рік. 

Згідно з рішенням Нацкомісії, не платити за газ зможуть лише громадяни, в яких виникли такі обставини:

  1. Якщо зруйнуване чи пошкоджене житло через обстріли;
  2. У разі виникнення аварійної ситуації через бойові дії;
  3. У разі механічного від'єднання будинку від мережі.

Розраховутися за розподіл газу можна дистанційно в особистому кабінеті "Газмережі", через веббанкінг: "Ощад", "Приват24", мобільний застосунок "Куб". А також:

  • через відділення "Укрпошти";
  • банківське відділення;
  • через термінали самообслуговування.

Які будуть тарифи на газ для населення з 1 серпня

У серпні базова річна вартість від газопостачальників коливатиметься в рамках від 7,96 до 9,99 грн за один кубічний метр. 

Надалі найнижчий тариф доступний від Нафтогазу, який обслуговує більшість населення (до 98% споживачів/понад 12 млн домогосподарств) у сумі 7,96 грн за кубічний метр газу. Тарифний план "Фіксований" діятиме до 30 квітня 2027 року.

Населення зобов'язане подавати дані лічильника до 5 числа, а робити розрахунки не пізніше 25 числа.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деякі власники лічильників електроенергії у квартирах чи будинках можуть бути оштрафовані. Стягнення можуть загрожувати, якщо будуть виявлені пошкодження пломб на приладах обліку. Найменше може загрожувати 850 грн, а в крайніх випадках — донарахування у десятки тисяч гривень за попередні роки, призначені за судовим рішенням. 

Також Новини.LIVE писали, кому перестануть нараховувати плату за доставку газу та за техобслуговування мереж. Нацкомісія з держрегулювання дала можливість не платити за розподіл палива власникам пошкодженого чи знищеного житла. Мова йде про ситуації, де відсутні гарантії щодо безпечного користування газом.   

комунальні послуги гроші газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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