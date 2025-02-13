Счета за газ — украинцы получат третью платежку в 2025 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года часть украинцев заплатит за природный газ больше. Некоторые потребители получат не две, а три квитанции для расчета за голубое топливо.

Об этом говорится в материалах ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Кому придется оплатить третью платежку за газ в феврале

Как отмечается, некоторым жителям многоквартирных домов пришлют так называемую "третью платежку" с суммой к оплате за услугу по техническому обслуживанию здания.

В компании сообщили, что платежка введена Министерством энергетики от 29 сентября 2023 года (приказ №292). Речь идет об оплате за проведение операторами газораспределительных сетей проверки газопроводов в домах на плотность и герметичность.

Специалисты уже обследовали десятки тысяч многоэтажек и устранили сотни тысяч утечек голубого топлива.

Как часто надо платить и какие будут суммы в третьей платежке

Жители домов, где была проведена соответствующая проверка, получат дополнительные квитанции за услугу. Такая платежка не будет приходить ежемесячно. Частота проверки зависит от возраста газовых сетей в доме. Ее будут присылать один раз за три-пять лет:

тем, у кого по возрасту газовым сетям дома более 25 лет, — раз в три года;

если не более 25 лет — один раз в пять лет.

Размер суммы к оплате за голубое топливо зависит от нескольких факторов, в частности протяженности общих сетей в здании, количества муфтовых соединений и кранов. Сумму будут делить на количество жителей в доме.

Стоимость услуги и графики проведения обследования домов филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" обнародуют на своих порталах.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунуслуги в стране являются экономически необоснованными, но цены не изменятся. Обновление тарифов произойдет позже.

Также мы писали, что в прошлом году электроэнергия подорожала, однако некоторые категории имеют возможность получить льготы. С 1 января 2025 года расширили круг лиц, которые могут пользоваться скидками.