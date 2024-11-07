Квитанции за газ — кому пришлют третий счет и зачем в 2024 году

Третья газовая платежка — за что и когда нужно платить
В Украине этой осенью гражданам стали присылать третью квитанцию за природный газ. Речь идет о плате за техническое обслуживание общедомовых сетей многоквартирных домов.
Об этом рассказали в одном из филиалов "Газсети".
Проблема с техобслуживанием газораспределительных сетей
В этом году газовикам поручили осуществить техобслуживание газораспределительных сетей домов, в ходе которых должны проверить газопроводы, выявить и устранить утечки газа. Такие меры призваны гарантировать безопасное и надежное газоснабжение. В частности, речь идет о проверке сетей:
- на герметичность соединения газопровода и оборудования;
- плотности газопровода;
- покраски, креплений газопровода;
- наличия футляров в местах прокладки (внешние и внутренние конструкции здания).
В связи с пробелами в законодательстве газовые сети общего пользования в стране долгое время никто не обслуживал. В то время как их техническое состояние требовало профессионального обслуживания и ремонта. После урегулированных проблем на законодательном уровне операторы газораспределительных сетей начнут обследовать газопроводы в многоэтажных домах, балансодержатели и совладельцы которых не имели договоров на техобслуживание с другой компанией, полномочной на выполнение соответствующих работ.
Кому и когда придется оплачивать суммы в третьей квитанции
Ожидается, что техобслуживание общедомовых сетей многоэтажек будут осуществлять:
- один раз в пять лет в домах, где газовые сети находятся в эксплуатации менее 25 лет;
- раз в три года, если сети дома эксплуатируются более 25 лет.
В связи с этим потребителям будет приходить третья платежка один раз в три или пять лет. Методика начисления и граничная цена услуг урегулированы на законодательном уровне. Сумма будет зависеть от следующих факторов:
- количества квартир в доме;
- состояния сетей, газового оборудования;
- области, где находится жилье.
Граждане после получения квитанции смогут в течение полугодия заплатить эту сумму. Ее можно разбить на части.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине тарифы на природный газ для потребителей не изменятся до конца отопительного сезона. Продолжат действовать ранее установленные годовые ставки от газопоставщиков.
Также мы писали, что правительство оценило запасы газа в Украине. Там заверили, что их хватит для обеспечения потребностей населения в течение отопительного сезона.
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