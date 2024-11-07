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Третья газовая платежка — за что и когда нужно платить

7 ноября 2024 09:20
Ксения Симонова - Редактор
Квитанции за газ — кому пришлют третий счет и зачем в 2024 году
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине этой осенью гражданам стали присылать третью квитанцию за природный газ. Речь идет о плате за техническое обслуживание общедомовых сетей многоквартирных домов.

Об этом рассказали в одном из филиалов "Газсети".

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Проблема с техобслуживанием газораспределительных сетей

В этом году газовикам поручили осуществить техобслуживание газораспределительных сетей домов, в ходе которых должны проверить газопроводы, выявить и устранить утечки газа. Такие меры призваны гарантировать безопасное и надежное газоснабжение. В частности, речь идет о проверке сетей:

  • на герметичность соединения газопровода и оборудования;
  • плотности газопровода;
  • покраски, креплений газопровода;
  • наличия футляров в местах прокладки (внешние и внутренние конструкции здания).

В связи с пробелами в законодательстве газовые сети общего пользования в стране долгое время никто не обслуживал. В то время как их техническое состояние требовало профессионального обслуживания и ремонта. После урегулированных проблем на законодательном уровне операторы газораспределительных сетей начнут обследовать газопроводы в многоэтажных домах, балансодержатели и совладельцы которых не имели договоров на техобслуживание с другой компанией, полномочной на выполнение соответствующих работ.

Кому и когда придется оплачивать суммы в третьей квитанции

Ожидается, что техобслуживание общедомовых сетей многоэтажек будут осуществлять:

  • один раз в пять лет в домах, где газовые сети находятся в эксплуатации менее 25 лет;
  • раз в три года, если сети дома эксплуатируются более 25 лет.

В связи с этим потребителям будет приходить третья платежка один раз в три или пять лет. Методика начисления и граничная цена услуг урегулированы на законодательном уровне. Сумма будет зависеть от следующих факторов:

  • количества квартир в доме;
  • состояния сетей, газового оборудования;
  • области, где находится жилье.

Граждане после получения квитанции смогут в течение полугодия заплатить эту сумму. Ее можно разбить на части.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине тарифы на природный газ для потребителей не изменятся до конца отопительного сезона. Продолжат действовать ранее установленные годовые ставки от газопоставщиков.

Также мы писали, что правительство оценило запасы газа в Украине. Там заверили, что их хватит для обеспечения потребностей населения в течение отопительного сезона.

тарифы цены на газ коммунальные услуги ЖКХ газ газоснабжение

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