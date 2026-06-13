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Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 07:55
Скільки грошей дарувати на весілля та у скільки обійдеться свято: суми у 2026 році
Весілля, гроші в конверті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Відсвяткувати весілля у 2026 році стало на кілька тисяч доларів дорожче, ніж рік тому. Найдорожчими витратами залишаються їжа, напої та декор. Проте українці не відмовляють собі у святкуванні і влаштовують як традиційні весілля, так і тематичні сучасні вечірки. 

У скільки обійдеться весілля у розпал сезону 2026 року і яку суму радять дарувати молодятам — в матеріалі Новини.LIVE.

Скільки коштує весілля 

Весілля ніколи не було дешевим задоволенням. Навпаки, цим святом зазвичай люблять демонструвати рівень достатку родин. І не важливо — виходить заміж зірка світового масштабу чи дівчина з маленького міста, в соцмережах обговорять до деталей сукню, машину, ресторан, ведучого тощо. А все це коштує грошей. 

весілля 2026
Сучасне весілля. Фото: надали Shevchenki.event

В розмові з Новини.LIVE організаторка свят Аліна розповіла про ціну на весілля в цьому сезоні. Вони з чоловіком заснували Shevchenki.еvent і вже кілька років організовують будь-які свята, але частіше саме весілля — на Київщині та по країні. 

"Ми організовуємо весілля від А до Я — підбір локації, підрядників. Що їсти, що пити, хто буде фоткати, знімати і хто буде ведучим — це база. А потім починаються "хотєлки" від наречених. Ми все підбираємо відповідно бюджету замовників. Але є мінімальна ціна весілля, менше якої ми замовлення не приймаємо — 10 000 доларів. Ми не чарівники і не можемо зробити магію за маленькі гроші. Але щоб було хороше весілля, то в 10 000 доларів ми могли вкластися минулого року, а на сьогодні це 13-15 тисяч доларів.  Це приблизно на 25-35 гостей", — розповіла організаторка. 

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За її словами, якщо не наймати організатора весілля, то самим можна організувати свято і за 6-7 тисяч доларів. Найчастіше вдається зекономити саме на ресторані. Якщо обирає підрядник, то він несе відповідальність і має певні вимоги до закладу. Якщо ж наречені обирають самі, то на деякі речі можуть не звернути увагу. 

весілля 2026
Декор для весільної церемонії. Фото: надали Shevchenki.event

Тренди весілля у 2026 році 

Сучасне весілля вже не вимірюється модними машинами, дизайнерськими сукнями чи весільними зачісками з журналу. Хоча, можна і лимузин з минулого десятиліття зі сріблястим смокінгом для нареченого, адже тренд останніх сезонів — здійснена мрія молодят.

Тобто, сьогодні тренд на індивідуальний підхід до свята, а там все залежить від фантазії, бюджету та професіоналізму організаторів. 

"У нас було весілля у стилі 2000 років у стилі Вікінгів. Тематичне свято це завжди дорожче, адже це як мінімум додаткові витрати на декор. Квіточки є в усіх і продаються всюди. А під тематичне свято часто треба щось виготовляти під замовлення. Ми, як організатори, навіть собі щоразу купуємо одяг відповідно до дрес-коду", — розповіла організаторка. 

Вона все ж зазначила, що зараз серед трендів святкувати біля моря, в лісі, в горах. Близько 60-70% запитів саме не на банкетні зали, а на весілля на природі. 

тематичне весілля
Весілля у стилі Вікінгів. Фото: надали Shevchenki.event
декор
Тематичний декор на весілля. Фото: надали Shevchenki.event

Скільки дарувати на весілля 

"Майже всі молодята, яким ми організовували свято, казали, що не розраховують "відбити" весілля. Вони так кажуть, але гроші треба всім. Самий мінімум — дарувати 100 доларів. Але якщо бути реалістами, то варто дарувати з пари 300-400 доларів", — розповіла Аліна. 

За її словами, таким чином молодята зможуть покрити 40-50% витрат. Але це сума подарунку від друзів та близьких, а родичі дарують більше. 

"Зазвичай близькі родичі зараз дарують і по 1 000 і по 2 000 доларів. Моя порада — не запрошувати гостей "для галочки". Вони і атмосферу псують, бо не можуть щиро порадіти за молодят, і в конверті мало приносять", — підсумувала організаторка. 

весілля 2026
Весілля на природі. Фото: надали Shevchenki.event

Раніше Новини.LIVE розповідали, що нещодавно українська модель вразила фотографіями свого весілля у Каннах. Стало відомо хто розважав гостей і у скільки обійшлося свято. Лише за місце проведення та виступи зірок "винуватці урочистостей" заплатили мільйони доларів.

Також Новини.LIVE писали, що весілля своєї 16-річної доньки відсвяткував Тайсон Фʼюрі. Він віддав доньку за молодого боксера. Та в мережі обговорювали не лише вік молодят, а і довгу сукню нареченої. 

весілля гроші подарунки
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
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