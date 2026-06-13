Сколько денег дарить на свадьбу и во сколько обойдется торжество: суммы в 2026 году

Свадьба, деньги в конверте. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Отпраздновать свадьбу в 2026 году стало на несколько тысяч долларов дороже, чем год назад. Самыми дорогостоящими расходами остаются еда, напитки и декор. Однако украинцы не отказывают себе в праздновании и устраивают как традиционные свадьбы, так и тематические современные вечеринки.

Во сколько обойдется свадьба в разгар сезона 2026 года и какую сумму советуют дарить молодоженам — в материале Новини.LIVE.

Сколько стоит свадьба

Свадьба никогда не была дешевым удовольствием. Наоборот, этим праздником обычно любят демонстрировать уровень благосостояния семей. И неважно — выходит ли замуж звезда мирового масштаба или девушка из маленького города, в соцсетях обсудят до мелочей платье, машину, ресторан, ведущего и т. д. А все это стоит денег.

Современная свадьба. Фото: предоставлено Shevchenki.event

В беседе с Новини.LIVE организатор праздников Алина рассказала о цене на свадьбу в этом сезоне. Они с мужем основали Shevchenki.event и уже несколько лет организуют любые праздники, но чаще всего именно свадьбы — в Киевской области и по всей стране.

"Мы организуем свадьбу от А до Я — подбор локации, подрядчиков. Что есть, что пить, кто будет фотографировать, снимать и кто будет ведущим — это основа. А потом начинаются "пожелания" от молодоженов. Мы все подбираем в соответствии с бюджетом заказчиков. Но есть минимальная цена свадьбы, меньше которой мы заказы не принимаем — 10 000 долларов. Мы не волшебники и не можем творить чудеса за небольшие деньги. Но чтобы свадьба получилась хорошей, в прошлом году мы могли уложиться в 10 000 долларов, а сегодня это 13–15 тысяч долларов. Это примерно на 25–35 гостей", — рассказала организатор.

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По ее словам, если не нанимать организатора свадьбы, то самим можно организовать праздник и за 6-7 тысяч долларов. Чаще всего удается сэкономить именно на ресторане. Если выбирает подрядчик, то он несет ответственность и предъявляет определенные требования к заведению. Если же молодожены выбирают сами, то на некоторые вещи могут не обратить внимания.

Декор для свадебной церемонии. Фото: предоставлено Shevchenki.event

Тенденции свадеб в 2026 году

Современная свадьба уже не измеряется модными машинами, дизайнерскими платьями или свадебными прическами из журнала. Хотя, можно и лимузин из прошлого десятилетия со серебристым смокингом для жениха, ведь тренд последних сезонов — осуществленная мечта молодоженов.

То есть, сегодня тренд на индивидуальный подход к празднику, а там все зависит от фантазии, бюджета и профессионализма организаторов.

"У нас была свадьба в стиле 2000-х годов в стиле викингов. Тематический праздник — это всегда дороже, ведь это как минимум дополнительные расходы на декор. Цветочки есть у всех и продаются повсюду. А для тематического праздника часто нужно что-то изготавливать на заказ. Мы, как организаторы, даже себе каждый раз покупаем одежду в соответствии с дресс-кодом", — рассказала организатор.

Она все же отметила, что сейчас в тренде праздновать у моря, в лесу, в горах. Около 60-70% запросов именно не на банкетные залы, а на свадьбу на природе.

Свадьба в стиле викингов. Фото: предоставлено Shevchenki.event

Тематический декор на свадьбу. Фото: предоставлено Shevchenki.event

Сколько дарить на свадьбу

"Почти все молодожены, которым мы организовывали праздник, говорили, что не рассчитывают "окупить" свадьбу. Они так говорят, но деньги нужны всем. Самый минимум — дарить 100 долларов. Но если быть реалистами, то стоит дарить по 300-400 долларов", — рассказала Алина.

По ее словам, таким образом молодожены смогут покрыть 40-50% расходов. Но это сумма подарка от друзей и близких, а родственники дарят больше.

"Обычно близкие родственники сейчас дарят и по 1 000, и по 2 000 долларов. Мой совет — не приглашать гостей "для галочки". Они и атмосферу портят, потому что не могут искренне порадоваться за молодоженов, и в конверте мало приносят", — подытожила организатор.

Свадьба на природе. Фото: предоставлено Shevchenki.event

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