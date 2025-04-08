Румыния планирует ограничить транзит украинского зерна — когда это произойдет

Человек держит на ладони пшеницу. Фото: УНИАН

Румыния в 2025 году может ввести ограничения на транзит украинского зерна. Это произойдет, если на президентских выборах победу одержит бывший премьер-министр страны Виктор Понта.

О своих намерениях политик заявил журналистам агентства Reuters.

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По словам Понты, он планирует закрыть доступ к черноморским портам страны, поскольку наличие украинского зерна "вредит интересам румынских фермеров".

"В последние годы существовала политика предоставления преимущества украинскому зерну для доступа к портовым мощностям, но это вредило румынскому зерну. Фермеры сильно пострадали от этого", — сказал он.

В то же время кандидат в президенты обещает не отказывать в других мерах поддержки. Так, Понта говорит, что не будет препятствовать транзиту оружия в Украину и сохранит программу по подготовке украинских пилотов.

Отметим, что повторные президентские выборы в Румынии состоятся в мае этого года. Голосование, которые состоялись в прошлом году в декабре, ЦИК пришлось аннулировать из-за российского вмешательства.

О чем еще стоит знать

Торговый безвиз между Украиной и Европейским Союзом будет действовать до 5 июня 2025 года, и в ЕС пока не сообщали о своем намерении пролонгировать соглашение. При этом многие страны блока не хотят продолжения договоренностей, поскольку видят негативные последствия для собственного торгового сектора.

Отказ от соглашения повлияет на бизнес-процессы и сформирует кризисные условия. Среди потенциальных проблем — приостановление деятельности предприятий, проблемы с обеспечением населения продовольствием и тому подобное.

Между тем стало известно, что в Украине стало сложнее возвращать незаконно отчужденные земельные участки. Так, 7 апреля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Также мы рассказывали, почему соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной очень важно для Дональда Трампа. Так, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что свои предыдущие громкие обещания президент Америки так и не смог реализовать.