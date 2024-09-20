Укрпошта, Нова пошта та інші показали дохід — дані Opendatabot

Транспорт Укрпошти. Фото: interfax

Українські транспортні та логістичні компанії наростили дохід. Як свідчать дані Індексу Опендатабота, йдеться про збільшення показника на 14% проти 2022 року.

Про це йдеться на порталі Opendatabot.ua.

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Як зазначають аналітики, серед десятки лідерів половина підприємств є державними. Так, у списку наступні компанії:

Укрзалізниця — 92,62 млрд гривень;

Нова пошта — 36,47 млрд гривень;

Оператор газотранспортної системи України — 36,03 млрд гривень;

Укрпошта — 11,58 млрд гривень;

Укртранснафта — 10,96 млрд гривень;

Укртрансгаз — 9,70 млрд гривень;

Лемтранс — 7,14 млрд гривень;

Логістик юніон — 6,52 млрд гривень;

Промвагонтранс — 4,49 млрд гривень;

Берегівське хлібоприймальне підприємство — 4,31 млрд гривень.

Графіка. Джерело: Opendatabot.ua

За словами фахівців, найбільший обсяг прибутку з-поміж підприємств має Укртранснафта, тоді як найбільший обсяг збитків — Укрпошта.

Укртранснафта отримала 19,67 млрд гривень прибутку. Показник учетверо більший проти 2022 року. Дохід становить 10,96 млрд гривень (+22%).

Прибуток Державного оператора газотранспортної системи України — 11,11 млрд гривень, а дохід бізнесу впав на 22% — до 36,03 млрд гривень.

Торік Укртрансгаз мав 5,45 млрд гривень збитків, а нині покращив позиції. Вдалося вийти у плюс, заробивши 143 млн гривень.

Аналітики зауважують, що Укрпошта стала єдиною держкомпанією, яка отримала минулого року збитки. Хоч обсяг збитків скоротився у 1,6 раза протягом року, проте втрати становлять 796 млн гривень. Дохід підвищився на 12% — до 11,58 млрд гривень.

Дохід приватної компанії "Нова Пошта" становить 36,47 млрд гривень, а чистий прибуток підвищився удвічі — до 3,97 млрд гривень.

Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство наростили виторг на 31% та 9% відповідно, однак все одно мають збитки — 16,6 млн грн та — 174,5 млн гривень відповідно.

У десятці також є Лемтранс з групи СКМ олігарха Ріната Ахметова. Обсяг доходу — 7,14 млрд грн (-17%).

Логістик юніон з корпорації АТБ має дохід у 6,5 млрд грн (+20%).

Графіка. Джерело: Opendatabot.ua

Що ще варто знати

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Також ми писали, державний поштовий оператор "Укрпошта" надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.