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Транспортні компанії наростили дохід — ТОП-10 підприємств

20 вересня 2024 12:11
Ксенія Симонова - Редактор
Укрпошта, Нова пошта та інші показали дохід — дані Opendatabot
Транспорт Укрпошти. Фото: interfax
Ксенія Симонова - Редактор

Українські транспортні та логістичні компанії наростили дохід. Як свідчать дані Індексу Опендатабота, йдеться про збільшення показника на 14% проти 2022 року.

Про це йдеться на порталі Opendatabot.ua.

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Як зазначають аналітики, серед десятки лідерів половина підприємств є державними. Так, у списку наступні компанії:

  • Укрзалізниця — 92,62 млрд гривень;
  • Нова пошта — 36,47 млрд гривень;
  • Оператор газотранспортної системи України — 36,03 млрд гривень;
  • Укрпошта — 11,58 млрд гривень;
  • Укртранснафта — 10,96 млрд гривень;
  • Укртрансгаз — 9,70 млрд гривень;
  • Лемтранс — 7,14 млрд гривень;
  • Логістик юніон — 6,52 млрд гривень;
  • Промвагонтранс — 4,49 млрд гривень;
  • Берегівське хлібоприймальне підприємство — 4,31 млрд гривень.

 

підприємства укрпошта доходи
Графіка. Джерело: Opendatabot.ua

За словами фахівців, найбільший обсяг прибутку з-поміж підприємств має Укртранснафта, тоді як найбільший обсяг збитків — Укрпошта.

Укртранснафта отримала 19,67 млрд гривень прибутку. Показник учетверо більший проти 2022 року. Дохід становить 10,96 млрд гривень (+22%).

Прибуток Державного оператора газотранспортної системи України — 11,11 млрд гривень, а дохід бізнесу впав на 22% — до 36,03 млрд гривень.

Торік Укртрансгаз мав 5,45 млрд гривень збитків, а нині покращив позиції. Вдалося вийти у плюс, заробивши 143 млн гривень.

Аналітики зауважують, що Укрпошта стала єдиною держкомпанією, яка отримала минулого року збитки. Хоч обсяг збитків скоротився у 1,6 раза протягом року, проте втрати становлять 796 млн гривень. Дохід підвищився на 12% — до 11,58 млрд гривень.

Дохід приватної компанії "Нова Пошта" становить 36,47 млрд гривень, а чистий прибуток підвищився удвічі — до 3,97 млрд гривень.

Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство наростили виторг на 31% та 9% відповідно, однак все одно мають збитки — 16,6 млн грн та — 174,5 млн гривень відповідно.

У десятці також є Лемтранс з групи СКМ олігарха Ріната Ахметова. Обсяг доходу — 7,14 млрд грн (-17%).

Логістик юніон з корпорації АТБ має дохід у 6,5 млрд грн (+20%).

 

підприємства укрпошта доходи
Графіка. Джерело: Opendatabot.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розповіли про підготовку законодавчих змін у питанні міжнародних поштових відправлень. Над відповідним проєктом закону триває робота.

Також ми писали, державний поштовий оператор "Укрпошта" надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.

Укрпошта Нова пошта пошта доходи підприємства

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