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Транспортные компании нарастили доход — ТОП-10 предприятий

20 сентября 2024 12:11
Ксения Симонова - Редактор
Укрпочта, Новая почта и другие показали доход — данные Opendatabot
Транспорт Укрпочты. Фото: interfax
Ксения Симонова - Редактор

Украинские транспортные и логистические компании нарастили доход. Как свидетельствуют данные Индекса Опендатабота, речь идет об увеличении показателя на 14% по сравнению с 2022 годом.

Об этом говорится на портале Opendatabot.ua.

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Как отмечают аналитики, среди десятки лидеров половина предприятий являются государственными. Так, в списке следующие компании:

  • Укрзализныця — 92,62 млрд гривен;
  • Новая почта — 36,47 млрд гривен;
  • Оператор газотранспортной системы Украины — 36,03 млрд гривен;
  • Укрпочта — 11,58 млрд гривен;
  • Укртранснефть — 10,96 млрд гривен;
  • Укртрансгаз — 9,70 млрд гривен;
  • Лемтранс — 7,14 млрд гривен;
  • Логистик юнион — 6,52 млрд гривен;
  • Промвагонтранс — 4,49 млрд гривен;
  • Береговское хлебоприемное предприятие — 4,31 млрд гривен.

 

предприятия укрпочта доходы
Графика. Источник: Opendatabot.ua

По словам специалистов, наибольший объем прибыли среди предприятий имеет Укртранснафта, тогда как наибольший объем убытков — Укрпочта.

Укртранснефть получила 19,67 млрд гривен прибыли. Показатель в четыре раза больше по сравнению с 2022 годом. Доход составляет 10,96 млрд гривен (+22%).

Прибыль Государственного оператора газотранспортной системы Украины — 11,11 млрд гривен, а доход бизнеса упал на 22% — до 36,03 млрд гривен.

В прошлом году Укртрансгаз имел 5,45 млрд гривен убытков, а сейчас улучшил позиции. Удалось выйти в плюс, заработав 143 млн гривен.

Аналитики отмечают, что Укрпочта стала единственной госкомпанией, получившей в прошлом году убытки. Хотя объем ущерба сократился в 1,6 раза за год, однако потери составляют 796 млн гривен. Доход повысился на 12% — до 11,58 млрд гривен.

Доход частной компании "Новая Почта" составляет 36,47 млрд гривен, а чистая прибыль повысилась вдвое — до 3,97 млрд гривен.

Промвагонтранс и Береговское хлебоприемное предприятие нарастили выручку на 31% и 9% соответственно, однако все равно есть убытки — 16,6 млн грн и — 174,5 млн гривен соответственно.

В десятке также есть Лемтранс из группы СКМ олигарха Рината Ахметова. Объем дохода — 7,14 млрд грн (-17%).

Логистик юнион из корпорации АТБ имеет доход в 6,5 млрд грн (+20%).

 

предприятия укрпочта доходы
Графика. Источник: Opendatabot.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказали о подготовке законодательных изменений в вопросе международных почтовых отправлений. Над соответствующим проектом закона идет работа.

Также мы писали, что государственный почтовый оператор "Укрпочта" предоставляет украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковку, продлится до конца октября 2024 года.

Укрпошта Новая почта почта доходы предприятия

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