Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Транш МВФ і нові податки — Гетманцев розповів про складні рішення для влади

Транш МВФ і нові податки — Гетманцев розповів про складні рішення для влади

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 22:15
Рішення треба прийняти вже в березні — Гетманцев пояснив, що чекає на економіку України
Гетманцев розповів про складні рішення для влади. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

МВФ схвалив нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів Київ має отримати вже найближчим часом. Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Чи допоможе це запобігти прогнозованій раніше фінансовій кризі, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи буде в Україні фінансова криза

За словами Гетманцева, транш у 1,5 млрд доларів, а також частина кредиту на 90 млрд євро від ЄС, яка очікується у квітні, дозволить відтермінувати цей процес. 

"Кризи не буде в березні, квітні і, напевно, у травні. На певний час це питання вирішене. Водночас в самий програмі є ті рішення, які ми маємо прийняти", — пояснив він.

Голова комітету уточнив, що йдеться про оподаткування — ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок, електронних платформ і 5% військового збору без обмеження термінів. 

Ці рішення, за його словами, мають бути прийняті вже у березні, відповідно до програми Міжнародного валютного фонду. Український уряд погодив встановлені терміни, проте реалізація цих домовленостей залишається під питанням.

Він пояснив, що за регламентом надається 14 днів для внесення альтернативних законопроєктів. Тоді як сам законопроєкт, який є дуже дискусійним, уряд й досі не вніс до Верховної Ради.   

"Така була домовленість з МВФ, вони мали б це зробити до 15 січня. Це не було зроблено, тепер інша домовленість. Знову цього законопроєкту немає", — наголосив Гетманцев.

Парламентар впевнений,що у березні, як того очікує МВФ, цього зробити не вдасться.

Чому в Україні виникла загроза фінансової кризи

Данило Гетманцев раніше заявив, що у квітні Україна може зіткнутися з проблемою фінансування видатків. Адже держава вже використовує кошти, які були закладені у бюджеті на друге півріччя.

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста — вони обовʼязкові. І перенесення їх із prior action не змінило цього ставлення", — зазначив він. 

Нардеп розкритикував суперечливу політику уряду, наголосивши, що Кабмін демонструє відсутність єдиної стратегії. За його словами, влада одночасно погоджується на виконання зобов’язань перед МВФ, зокрема щодо запровадження ПДВ для ФОПів, і водночас розширює, на його думку, малоефективну програму Національного кешбеку, збільшуючи виплати до 15% від вартості придбаних товарів.

Раніше ми розповідали, що передбачає "податок на OLX". Його має ухвалити уряд в межах нової програми фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Також дізнавайтеся, на скільки в Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду, тобто на всі комунальні послуги. Такі зміни передбачені в тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

МВФ транш податки Данило Гетманцев уряд
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації