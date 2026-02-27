Рішення треба прийняти вже в березні — Гетманцев пояснив, що чекає на економіку України

Гетманцев розповів про складні рішення для влади. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

МВФ схвалив нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 млрд доларів. Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів Київ має отримати вже найближчим часом. Кошти планують спрямувати на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Чи допоможе це запобігти прогнозованій раніше фінансовій кризі, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері Новини.LIVE.

Чи буде в Україні фінансова криза

За словами Гетманцева, транш у 1,5 млрд доларів, а також частина кредиту на 90 млрд євро від ЄС, яка очікується у квітні, дозволить відтермінувати цей процес.

"Кризи не буде в березні, квітні і, напевно, у травні. На певний час це питання вирішене. Водночас в самий програмі є ті рішення, які ми маємо прийняти", — пояснив він.

Голова комітету уточнив, що йдеться про оподаткування — ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок, електронних платформ і 5% військового збору без обмеження термінів.

Ці рішення, за його словами, мають бути прийняті вже у березні, відповідно до програми Міжнародного валютного фонду. Український уряд погодив встановлені терміни, проте реалізація цих домовленостей залишається під питанням.

Він пояснив, що за регламентом надається 14 днів для внесення альтернативних законопроєктів. Тоді як сам законопроєкт, який є дуже дискусійним, уряд й досі не вніс до Верховної Ради.

"Така була домовленість з МВФ, вони мали б це зробити до 15 січня. Це не було зроблено, тепер інша домовленість. Знову цього законопроєкту немає", — наголосив Гетманцев.

Парламентар впевнений,що у березні, як того очікує МВФ, цього зробити не вдасться.

Чому в Україні виникла загроза фінансової кризи

Данило Гетманцев раніше заявив, що у квітні Україна може зіткнутися з проблемою фінансування видатків. Адже держава вже використовує кошти, які були закладені у бюджеті на друге півріччя.

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста — вони обовʼязкові. І перенесення їх із prior action не змінило цього ставлення", — зазначив він.

Нардеп розкритикував суперечливу політику уряду, наголосивши, що Кабмін демонструє відсутність єдиної стратегії. За його словами, влада одночасно погоджується на виконання зобов’язань перед МВФ, зокрема щодо запровадження ПДВ для ФОПів, і водночас розширює, на його думку, малоефективну програму Національного кешбеку, збільшуючи виплати до 15% від вартості придбаних товарів.

Раніше ми розповідали, що передбачає "податок на OLX". Його має ухвалити уряд в межах нової програми фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Також дізнавайтеся, на скільки в Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду, тобто на всі комунальні послуги. Такі зміни передбачені в тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.