Решение надо принять уже в марте — Гетманцев рассказал, что ждет экономику Украины

МВФ утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины размером 8,1 млрд долларов. Первый транш в 1,5 млрд долларов должен поступить уже в ближайшее время. Средства планируют направить на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Поможет ли это предотвратить прогнозируемый ранее финансовый кризис, рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Будет ли в Украине финансовый кризис

По словам Гетманцева, транш в 1,5 млрд долларов, а также часть кредита на 90 млрд евро от ЕС, которая ожидается в апреле, позволит отсрочить этот процесс.

"Кризиса не будет в марте, апреле и, наверное, в мае. На определенное время этот вопрос решен. Вместе с тем в самой программе есть те решения, которые мы должны принять", — пояснил он.

Председатель комитета уточнил, что речь идет о налогообложении — НДС для ФЛП, налогообложении посылок, электронных платформ и 5% военного сбора без ограничения сроков.

Эти решения, по его словам, должны быть приняты уже в марте, в соответствии с программой Международного валютного фонда. Украинское правительство согласовало установленные сроки, однако реализация этих договоренностей остается под вопросом.

Он пояснил, что по регламенту предоставляется 14 дней для внесения альтернативных законопроектов. Тогда как сам законопроект, который является очень дискуссионным, правительство до сих пор не внесло в Верховную Раду.

"Такая была договоренность с МВФ, они должны были бы это сделать до 15 января. Это не было сделано, теперь другая договоренность. Опять этого законопроекта нет", — подчеркнул Гетманцев.

Парламентарий уверен, что в марте, как того ожидает МВФ, этого сделать не удастся.

Почему в Украине возникла угроза финансового кризиса

Даниил Гетманцев ранее заявил, что в апреле Украина может столкнуться с проблемой финансирования расходов. Ведь государство уже использует средства, которые были заложены в бюджете на второе полугодие.

"Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы. У МВФ позиция по маякам, согласованным правительством, очень простая — они обязательны. И перенос их с prior action не изменил этого отношения", — отметил он.

Нардеп раскритиковал противоречивую политику правительства, подчеркнув, что Кабмин демонстрирует отсутствие единой стратегии. По его словам, власть одновременно соглашается на выполнение обязательств перед МВФ, в частности о введении НДС для ФЛП, и одновременно расширяет, по его мнению, малоэффективную программу Национального кэшбека, увеличивая выплаты до 15% от стоимости приобретенных товаров.

