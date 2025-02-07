Ценные металлы в Украине — какими запасами обладает страна в 2025 году

Металлургический завод в Украине. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки сохранят поддержку Украины, которая сдерживает вооруженную агрессию России, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. На территории нашей страны есть большие запасы урана, лития, графита и титана.

Кто владеет крупнейшими запасами редкоземельных металлов в мире и какова ситуация в Украине

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие ценные металлы в Украине могут заинтересовать глав Белого дома.

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Как пишет издание "Слово и Дело", лидерство в мире по уровню запасов и добычи ценных металлов занимает Китай.

По данным Геологической службы США, правительство Си Цзиньпиня владеет почти 44 млн тонн редкоземельных металлов. Больше всего их на севере страны, в месторождении Баян-Обо.

Вьетнам, который существенно уступает запасами Китая (22 млн тонн), занимает второе место в рейтинге. Зато Бразилия с запасами в 21 млн тонн находится на третьем месте.

К странам с наибольшими запасами ценных металлов также относятся:

РФ — 10 млн тонн;

Индия — 6,9 млн тонн;

Австралия — 5,7 млн тонн;

США — 1,8 млн тонн);

остров Гренландия —1,5 млн тонн;

Танзания — 0,9 млн тонн;

Канада — 0,8 млн тонн.

Какие ценные металлы есть в Украине

В Украине есть 500 тыс. тонн запасов лития — это треть от доказанных в Европе и около 3% от мировых залежей. Также Украина входит в пятерку ведущих стран мира по объемам разведанных запасов графита - около 19 млн тонн, и в десятку стран по объемам разведанных запасов титана (и обеспечивала более 7% его мировой добычи).

Между тем, по словам бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины Юрия Костенко, за годы независимости украинской власти так и не удалось создать стратегию для использования природного ресурсного потенциала. Например, готовый продукт производился на титаномагниевом заводе в Запорожье, но предприятие все время работало в интересах владельцев из РФ.

Также мы писали, что заводы, связанные с металлургической сферой, по итогам 2024 года направили в государственный бюджет почти 3 млрд грн в виде налогов и сборов. Это на 35% больше чем за аналогичный период прошлого года.