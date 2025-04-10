Маск, Цукерберг, Безос — як Трамп допоміг мільярдерам примножити статки

Ілон Маск поруч із Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Найбагатшим людям світу за один день вдалося примножити свої сукупні статки на 304 млрд дол. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп дещо вгамував хаос на фінансових світових ринках, оголосивши про 90-денну паузу у запровадженні нових мит на імпортні товари.

Про це пише агентство Bloomberg.

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Як заробляли мільярдери

Збільшення статків зумовлено тим, що акції компаній з індексу Bloomberg, якими володіють мільярдери, стрімко подорожчали. Найбільше додали:

Ілон Маск — генеральний директор Tesla збільшив своє багатство на 35,9 млрд дол.;

— генеральний директор Tesla збільшив своє багатство на 35,9 млрд дол.; Марк Цукерберг — бізнесмен, який заснував компанію META заробив 25,8 млрд дол.;

— бізнесмен, який заснував компанію META заробив 25,8 млрд дол.; Джефф Безос — засновник інтернет-магазину Amazon збільшив прибуток на 18,5 млрд дол.;

— засновник інтернет-магазину Amazon збільшив прибуток на 18,5 млрд дол.; Ларрі Еллісон — засновник і голова правління корпорації Oracle примножив свої статки на 15,5 млрд дол.;

— засновник і голова правління корпорації Oracle примножив свої статки на 15,5 млрд дол.; Ворен Баффет — на 8,1 млрд дол.;

— на 8,1 млрд дол.; Стівен Балмер — колишній гендиректор корпорації Microsoft заробив 11,2 млрд дол.;

— колишній гендиректор корпорації Microsoft заробив 11,2 млрд дол.; Ларрі Пейдж — один зі співзасновників компаній Google та Alphabet збагатився на 11 млрд дол.

Але втрати бізнесменів, яких вони зазнавали впродовж останніх місяців, все одно є суттєвішими. Єдиним мільярдером з десятки у рейтингу Bloomberg, статки якого зросли з початку 2025 року, став досвідчений інвестор Воррен Баффет.

Як Трамп вплинув на фінансовий ринок

2 квітня лідер США оголосив, що запроваджує нові мита на імпортні товари. Тарифи варіюються від 10% до 50% для різних країн, які є торговими партнерами Сполучених Штатів.

Через це рішення розпочалося різке падіння на глобальних ринках, а найбагатші люди світу разом втратили понад 200 млрд дол. за одну добу.

На фоні торговельної напруги залихоманило й ринок криптовалюти. Наприклад, курс біткоїна 7 квітня знизився до мінімальної з 2024 року позначки.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі вже підготували свій план щодо тарифів на імпорт США. Як зауважила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, в ЄС узяли до відома заяву Дональда Трампа про призупинення тарифів.

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа. Він запропонував йому відмовитися від нових тарифів на імпорт товарів.