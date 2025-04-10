Маск, Цукерберг, Безос — как Трамп помог миллиардерам приумножить состояние

Илон Маск рядом с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Самым богатым людям мира за один день удалось приумножить свое совокупное состояние на 304 млрд долл. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп несколько успокоил хаос на финансовых мировых рынках, объявив о 90-дневной паузе на введение новых пошлин на импортные товары.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Как зарабатывали миллиардеры

Увеличение состояния обусловлено тем, что акции компаний из индекса Bloomberg, которыми владеют миллиардеры, стремительно подорожали. Больше всего прибавили:

Илон Маск — генеральный директор Tesla увеличил свое богатство на 35,9 млрд долл.;

генеральный директор Tesla увеличил свое богатство на 35,9 млрд долл.; Марк Цукерберг — бизнесмен, который основал компанию META, заработал 25,8 млрд долл.;

бизнесмен, который основал компанию META, заработал 25,8 млрд долл.; Джефф Безос — основатель интернет-магазина Amazon увеличил прибыль на 18,5 млрд долл.;

— основатель интернет-магазина Amazon увеличил прибыль на 18,5 млрд долл.; Ларри Эллисон — основатель и председатель правления корпорации Oracle приумножил свое состояние на 15,5 млрд долл.;

— основатель и председатель правления корпорации Oracle приумножил свое состояние на 15,5 млрд долл.; Уорен Баффет — на 8,1 млрд долл.;

— на 8,1 млрд долл.; Стивен Балмер — бывший гендиректор корпорации Microsoft заработал 11,2 млрд долл.;

— бывший гендиректор корпорации Microsoft заработал 11,2 млрд долл.; Ларри Пейдж — один из соучредителей компаний Google и Alphabet обогатился на 11 млрд долл.

Но потери бизнесменов, которые они понесли в течение последних месяцев, все равно существеннее. Единственным миллиардером из десятки в рейтинге Bloomberg, состояние которого выросло с начала 2025 года, стал опытный инвестор Уоррен Баффет.

Как Трамп повлиял на финансовый рынок

2 апреля лидер США объявил, что вводит новые пошлины на импортные товары. Тарифы варьируются от 10% до 50% для разных стран, которые являются торговыми партнерами Соединенных Штатов.

Из-за этого решения началось резкое падение на глобальных рынках, а самые богатые люди мира вместе потеряли более 200 млрд долл. за одни сутки.

На фоне торгового напряжения залихорадило и рынок криптовалют. Например, курс биткоина 7 апреля снизился до минимальной с 2024 года отметки.

Напомним, что в Европейском Союзе уже подготовили свой план по тарифам на импорт США. Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ЕС приняли к сведению заявление Дональда Трампа о приостановлении тарифов.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск обратился к Дональду Трампу. Он предложил ему отказаться от новых тарифов на импорт товаров.