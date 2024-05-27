Японський автовиробник Toyota збирається розірвати угоду щодо спонсорства Олімпійських ігор

Президент Toyota Акіо Тойода святкує спонсорське партнерство з президентом МОК Томасом Бахом. Фото: cnbc.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Японскьий виробник автомобілів Toyota збирається припинити велику спонсорську угоду з Міжнародним олімпійським комітетом. Це відбудеться після Літніх Олімпійських ігор, які розпочнуться 26 липня у Парижі.

Про відмову Toyota бути спонсором Олімпійських ігор пише The Associated Press.

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Як зазначається, Toyota має контракт з МОК на Паризькі ігри 2024 року, вартість якого оцінювалася в 835 мільйонів доларів. Крім нинішніх змагань спонсорська угода була укладена ще на чотири, починаючи з зимових ігор 2018 року в Пхенчхані в Південній Кореї.

Джерела, що знайомі с ходом перемовин повідомляють, що Toyota незадоволена тим, як МОК використовує спонсорські гроші. Як повідомляється, фінансування не було ефективно використано для підтримки спортсменів та популяризації спорту. Представники Toyota відмовилися від коментарів та заявили, що фінансові деталі є конфіденційними.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує продати одну з найбільших нафтових компаній — Aramco. За чутками, розміщення акцій може залучити близько 10 мільярдів доларів.

Також ми писали, що на Олімпійських іграх у Парижі не виступить ще одна спортсменка із Росії. Цього разу МОК не допустив чемпіонку Токіо-2020 Віталіну Бацарашкіну.