Японский автопроизводитель Toyota собирается расторгнуть соглашение по спонсорству Олимпийских игр

Президент Toyota Акио Тойода отмечает спонсорское партнерство с президентом МОК Томасом Бахом. Фото: cnbc.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Японский производитель автомобилей Toyota собирается прекратить крупное спонсорское соглашение с Международным олимпийским комитетом. Это произойдет после Летних Олимпийских игр, которые начнутся 26 июля в Париже.

Об отказе Toyota быть спонсором Олимпийских игр пишет The Associated Press.

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Как отмечается, у Toyota есть контракт с МОК на Парижские игры 2024 года, стоимость которого оценивалась в 835 миллионов долларов. Помимо нынешних соревнований, спонсорское соглашение было заключено еще на три, начиная с зимних игр 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее.

Источники, знакомые с ходом переговоров сообщают, что Toyota недовольна тем, как МОК использует спонсорские деньги. Как сообщается, финансирование не было эффективно использовано для поддержки спортсменов и популяризации спорта. Представители Toyota отказались от комментариев и заявили, что финансовые детали конфиденциальны.

Напомним, Саудовская Аравия планирует продать одну из крупнейших нефтяных компаний — Aramco. По слухам, размещение акций может привлечь около 10 миллиардов долларов.

Также мы писали, что на Олимпийских играх в Париже не выступит еще одна спортсменка из России. В этот раз МОК не допустил чемпионку Токио-2020 Виталину Бацарашкину.