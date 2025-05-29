Податки на доходи з цифрових платформ — до чого готуватися українцям

Людина тримає в руках три купюри по 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У законопроєкті про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який наприкінці квітня 2025 року ухвалив Кабмін України, відсутні норми про додаткове оподаткування. Документ передбачає, що українці, які торгують товарами, наприклад, на платформі OLX, сплачуватимуть лише існуючі податки.

Про це сказав в інтерв'ю виданню Фокус голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, новий законопроєкт не поширюється на підприємців, які свою діяльність проводять офіційно та сплачують податки.

"Це для фізичних осіб, які не є підприємцями, які вже років 20 як повинні сплачувати податки", — пояснив він.

Політик зауважив, що за Податковим кодексом надавачам послуг, або продавцям-фізособам потрібно сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб за загальною ставкою у 18%;

військовий збір у 5%.

"Законопроєкт передбачає лише механізм утримання податків через ті платформи, які надають відповідні послуги. І, крім того, він передбачає податкову пільгу — не 18% ПДФО, а 5%. І ця пільга застосовується до всіх доходів, які отримуються через платформу", — розповів Данило Гетманцев.

Що ще варто знати

Раніше представник Кабміну у Верховній Раді України (ВРУ) пояснював, що податки платитимуть громадяни, які через цифрові платформи здійснюють такі види діяльності:

здача в оренду нерухомого майна;

надання послуг;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Раніше ми пояснювали, чи потрібно українцям, які отримали виграш в онлайн-казино, платити податок з цих грошей. За законом, такі кошти є доходом, який оподатковується за загальними правилами. Дізнавайтесь також, у яких випадках оподатковується поповнення банківських карток.