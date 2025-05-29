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Торговля на OLX, Rozetka и Prom — какие налоги придется платить

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Дата публикации 29 мая 2025 16:22
Налоги на доходы с цифровых платформ — к чему готовиться украинцам
Человек держит в руках три купюры по 500 грн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В законопроекте о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, который в конце апреля 2025 года принял Кабмин Украины, отсутствуют нормы о дополнительном налогообложении. Документ предусматривает, что украинцы, которые торгуют товарами, например, на платформе OLX, будут платить только существующие налоги.

Об этом сказал в интервью изданию Фокус глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, новый законопроект не распространяется на предпринимателей, которые свою деятельность проводят официально и платят налоги.

"Это для физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет 20 должны платить налоги", — пояснил он.

Политик отметил, что по Налоговому кодексу поставщикам услуг, или продавцам-физлицам нужно платить:

  • налог на доходы физических лиц по общей ставке в 18%;
  • военный сбор в 5%.

"Законопроект предусматривает лишь механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И, кроме того, он предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%. И эта льгота применяется ко всем доходам, которые получаются через платформу", — рассказал Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Украины (ВРУ) объяснял, что налоги будут платить граждане, которые через цифровые платформы:

  • сдают в аренду недвижимое имущество;
  • предоставляют услуги;
  • продают товары;
  • предоставляют в аренду транспортные средства.

Ранее мы объясняли, нужно ли украинцам, которые получили выигрыш в онлайн-казино, платить налог с этих денег. По закону, такие средства являются доходом, который облагается налогом по общим правилам. Узнавайте также, в каких случаях облагается налогом пополнение банковских карт.

ФЛП налоги OLX деньги бизнес
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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