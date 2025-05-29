Налоги на доходы с цифровых платформ — к чему готовиться украинцам

Торговля на OLX, Rozetka и Prom — какие налоги придется платить
В законопроекте о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, который в конце апреля 2025 года принял Кабмин Украины, отсутствуют нормы о дополнительном налогообложении. Документ предусматривает, что украинцы, которые торгуют товарами, например, на платформе OLX, будут платить только существующие налоги.
Об этом сказал в интервью изданию Фокус глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Какие налоги надо будет платить за продажу товаров на цифровых платформах
По словам Гетманцева, новый законопроект не распространяется на предпринимателей, которые свою деятельность проводят официально и платят налоги.
"Это для физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет 20 должны платить налоги", — пояснил он.
Политик отметил, что по Налоговому кодексу поставщикам услуг, или продавцам-физлицам нужно платить:
- налог на доходы физических лиц по общей ставке в 18%;
- военный сбор в 5%.
"Законопроект предусматривает лишь механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И, кроме того, он предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%. И эта льгота применяется ко всем доходам, которые получаются через платформу", — рассказал Даниил Гетманцев.
Что еще стоит знать
Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Украины (ВРУ) объяснял, что налоги будут платить граждане, которые через цифровые платформы:
- сдают в аренду недвижимое имущество;
- предоставляют услуги;
- продают товары;
- предоставляют в аренду транспортные средства.
Ранее мы объясняли, нужно ли украинцам, которые получили выигрыш в онлайн-казино, платить налог с этих денег. По закону, такие средства являются доходом, который облагается налогом по общим правилам. Узнавайте также, в каких случаях облагается налогом пополнение банковских карт.
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