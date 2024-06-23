ТОП-5 способов заработать на криптовалюте — как ИИ поможет торговать битком

Телефон в руках. Фото: Pexels

Искусственный интеллект (ИИ) быстро развивается, оказывая значительную помощь в различных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.

О том, как ИИ может помочь зарабатывать больше денег на криптовалюте, рассказывает PaySpace Magazine.

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Платформа для торговли криптой с ИИ

По словам основателя и генерального директора TopAITools.com и соучредителя и операционного директора XCoins Брайана Принса, можно выбрать криптовалютную торговую платформу с искусственным интеллектом, которая, подобно роботам-консультантам для акций, поможет автоматизировать вашу криптоинвестиционную стратегию.

"Важно провести исследование, прежде чем выбрать платформу, которая лучше отвечает вашим потребностям", — добавил он.

Соучредитель XYO Network Маркус Левин отметил, что торговые системы на основе искусственного интеллекта значительно автоматизируют и упрощают процесс торговли, позволяя трейдерам не постоянно следить за позициями у компьютера.

"Торговые боты существуют уже много лет, но сейчас они работают на основе искусственного интеллекта, и поэтому они гораздо эффективнее. В будущем, я подозреваю, мы увидим все больше и больше автоматизации торговли криптовалютой с использованием различных форм технологии искусственного интеллекта", — сказал он.

Инвестиции в криптовалюту на основе ИИ

Токены искусственного интеллекта также стали популярны благодаря растущей волне интереса к ИИ. Как объясняют представители агрегатора данных о криптовалютах CoinGecko, эти токены являются "криптовалютами, поддерживающими проекты, связанные с искусственным интеллектом". По состоянию на середину июня их общая стоимость составила 28,4 млрд долларов.

Принс также сказал, что с ростом популярности искусственного интеллекта и криптовалют эти токены могут стать выгодными инвестиционными возможностями.

Мемкоины

Еще один важный аспект состоит в том, что из-за нынешнего увлечения мемкоинами количество новых монет настолько велико, что их невозможно оценить отдельно.

Вместо этого новые инструменты на базе ИИ позволяют быстро получить информацию о предложении токенов, количестве владельцев и других важных показателях, что помогает оценить легитимность той или иной монеты.

"И это особенно важно для недавно запущенных мемкоинов, потому что инвесторы хотят быть первыми. Но поскольку мемкоины обычно недолговечны, они также хотят знать как можно скорее, когда нужно выходить", — сказал Левин.

Однако мемкоины чрезвычайно спекулятивны, поэтому следует ограничить свои инвестиции суммами, которые вы можете позволить себе потерять, и сознавать риски, связанные с такими инвестициями.

ШИ для майнинга

Принс также рекомендует для майнинга и торговли криптовалютами использовать сеть на основе искусственного интеллекта.

Он отметил, что для опытных криптотрейдеров, майнеров, профессионалов или энтузиастов ИИ эта передовая технология потенциально предлагает возможность зарабатывать больше с помощью криптовалют, одновременно способствуя развитию децентрализованных приложений ИИ через краудсорсинговую модель.

Чат GPT

Вы можете обратиться к ChatGPT для получения советов по инвестированию в криптовалюту или использовать ChatGPT для создания собственного крипто-торгового бота.

"Если вы только начинаете заниматься криптоинвестированием, вы можете обратиться в ChatGPT за некоторыми общими инвестиционными советами и лучшими практиками", — сказал Принс.

Однако он подчеркнул, что ChatGPT не дает конкретных инвестиционных советов.

"Это не личный финансовый консультант, но он может предоставить надежные рекомендации, которые помогут вам начать", — сказал он.

Для более опытных криптоинвесторов и имеющих определенный опыт использования ChatGPT для кодирования и программирования, Принс посоветовал использовать платформу в качестве помощника для создания собственного крипто-торгового бота.

Что еще стоит знать

Напомним, компания Apple создала новую программу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая изменит взаимодействие пользователей с технологиями. Правда, пока искусственный интеллект будет англоязычен и доступен только в США.

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