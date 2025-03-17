Рекорды цен в 2025 году — какие продукты больше всего подорожали и подешевели в Украине

Рекорды цен на продукты в 2025 году. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены в Украине продолжают быстро расти. В 2025 году произошло подорожание многих пищевых продуктов. С большой долей вероятности цены и в дальнейшем будут расти. Между тем специалисты сообщают, что доля доходов украинцев, которую они тратят на еду, увеличилась на треть. Основными причинами роста цен являются низкие урожаи, повышение затрат на производство, в частности на сырье, электроэнергию, заработную плату и логистику. Однако есть и продукты, которые с начала 2025 года немного подешевели.

Новини.LIVE подсчитали, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в Украине в 2025 году и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Какие продукты больше всего подорожали в Украине в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Среди лидеров подорожания в 2025 году лимоны, укроп и петрушка. Последняя с 1 января подорожала почти на 55%. Укроп идет на втором месте — 45%, а замыкают тройку продуктов, стоимость которых выросла больше всего, лимоны — 35%. Овощи, фрукты и зелень вообще занимают большую часть списка. Кроме лимонов, укропа и петрушки существенно подорожали также морковь, бананы, лук и яблоки.

Среди других пищевых продуктов, стоимость которых выросла в 2025 году — филейные сосиски, шпроты и йогурт.

Какие продукты больше всего подешевели в Украине в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Овощи и фрукты в Украине в 2025 году не только дорожали, но и дешевели. Так, цены упали на апельсины (12%), огурцы (11%), лук (8%) и картофель (6%). Подешевели и яйца. Цены на них упали на 5% с начала года.

Больше всего же подешевела мука. За 1 килограмм в марте надо отдать на 18% меньше, чем в январе.

Что происходит с ценами в Украине

По данным Госстата, в феврале 2025 года цены в Украине выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в январе этот показатель составил 1,2%. В годовом исчислении потребительские цены увеличились на 13,4%, а с начала 2025 года инфляция достигла 2%.

При этом в Национальном банке Украины отметили, что в феврале годовая инфляция ускорилась до 13,4%, а за месяц товары и услуги подорожали на 0,8%. В регуляторе отметили, что продукты питания за год выросли в цене на 13%.

Особенно заметно подорожали фрукты, мука, крупы и продукция животноводства. Основной причиной такого роста стали последствия слабого урожая прошлого года.

Цены на свинину, курятину и сахар приблизились к уровню стран-торговых партнеров, что связано с большими объемами экспорта. В то же время рост цен на овощи замедлился благодаря увеличению импорта, поступлению свежего тепличного урожая и снижению спроса на некоторые товары.

Стоимость переработанных пищевых продуктов в феврале выросла на 16,7%. Это объясняется подорожанием сырья, ростом затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда.

В результате заметно подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, масло, мясная и молочная продукция. Также на фоне повышения цен на мировых рынках выросла стоимость некоторых импортных товаров, включая сыры, чай, кофе и шоколад.

Импортные помидоры в Украине в марте также начали дорожать. Дефицит помидоров позволил импортерам повысить цены на эту продукцию. Сейчас импортные томаты продаются по 75-85 грн/кг. Это примерно на 25% дороже чем в начале марта. По мнению экспертов, причиной роста цен стало сокращение поставок томатов из-за рубежа, в частности из Турции, где неблагоприятные погодные условия привели к снижению объемов экспорта.

В то же время участники рынка прогнозируют, что уже на следующей неделе ожидается увеличение поставок турецких томатов, что поможет стабилизировать ситуацию и сдержать дальнейший рост цен.

Кроме того, продолжается стремительный рост цен на молочную продукцию — сметану, творог, молоко и масло. Этот тренд начался в прошлом году и пока не показывает признаков замедления.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили отметил, что в конце 2024 года украинские молокоперерабатывающие предприятия значительно повысили цены на готовую продукцию. Это произошло на фоне временного роста цен на сливочное масло на экспортных рынках, чем воспользовались производители увеличения стоимости своей продукции.

"Украинские потребители не были готовы к резкому скачку цен на молочную продукцию в торговых сетях. Высокие цены на продукцию украинских сыроделов способствовали увеличению объемов импорта сыров в декабре 2024 года и сокращению потребления населением отечественных продуктов", — подчеркнул эксперт.

Согласно исследованию компании Deloitte Ukraine (предоставляет профессиональные услуги в области аудита, консалтинга и финансового консультирования), украинцы значительно сократили расходы во всех категориях — от 36% до 72% в зависимости от группы товаров. Однако, несмотря на общее снижение потребления, расходы на продукты питания и медикаменты увеличились. По сравнению с довоенным периодом украинцы тратят на продукты на 19% больше в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-сегменте.

Напомним, стало известно, какие продукты подорожают этой весной. Цены будут толкать вверх инфляция, а также нестабильная ситуация в энергетике.

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