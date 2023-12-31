Железняк назвав Топ-10 тендерів по сумі за 2023 рік

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: пресслужба партії "Голос"

У 2023 році інфопростір був заповнений гучними скандалами з приводу тендерів. Українське суспільство час від часу обурювалось через захмарні суми або недоречність предмету закупівель. Підбіваючи підсумки цього року, варто звернути увагу на найбільші тендери по сумі та об'єму укладених угод.

Про Топ-10 тендерів по сумі, а також Топ-5 переможців закупівель по об'єму, написав у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

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Топ -10 тендерів за 2023 рік

За словами нардепа, найбільшими замовниками за 2023 рік по сумі були — Міністерство оборони України (понад 37 млрд грн), "Укргазвидобування" (понад 34 млрд грн) та "Енергоатом" (понад 28 млрд грн). А найбільші закупівлі по сумі зробили:

"Енергоатом" — за 16,4 млрд грн замовив обладнання для впровадження ядерної установки АР1000 Служба відновлення та розвитку інфраструктури (СВРІ) у Запорізькій області — 5,4 млрд грн на інженерні та будівельні роботи. СВРІ у Львівській області — 5,3 млрд грн на інженерні та будівельні роботи СВРІ у Дніпропетровській області — 5,3 млрд грн на будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище СВРІ у Дніпропетровській області — 5,2 млрд грн на будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець СВРІ у Полтавській області — замовили реконструкцію електричної підстанції на 2,8 млрд грн ДП "Дороги Сумщини" — зробили закупки на 2,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг СВРІ в Одеській області — 2,5 млрд грн на будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач АТ "Вінницяобленерго" — закупили електричну енергію для компенсації технологічних втрат на 2,49 млрд грн СВРІ в Одеській області — замовили будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач на 2,45 млрд грн

ТОП-5 переможців тендерів по об'єму укладених угод

Ярослав Железняк також відзначив компанії, які уклали найдорожчі угоди. Ними виявились:

"Автомагістраль-Південь" — понад 24,7 млрд грн "Ростдорстрой" — понад 22,3 млрд грн "Укрнафта" — понад 15 млрд грн. "Онур Конструкціон Інтернешнл" — 14 млрд грн "Група Компаній "Автострада" — з сукупною сумою угод на понад 13 млрд грн

Що ще треба знати

Нагадаємо, що понад чотирьох місяців одесити виходять на мітинги біля міськради та виражають свій протест проти недоречних витрат з бюджету в умовах війни. Основними вимогами громадян є перегляд всіх тендерів та збереження лише найнеобхідніших, а кошти спрямувати на підтримку захисників. Та попри незадоволення людей, регіон все ж таки зміг витратити понад 35 мільярдів гривень на закупівлі. Найбільше в місті та області в цьому році займалися ремонтами та будівництвом.

Також ми писали про те, що у Харківській міській раді оголосили тендер на послуги з утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд. Відповідні роботи коштуватимуть 290 мільйонів гривень. Ще ми розповідали про те, що нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії ТЦК Києва, який під час війни вирішив провести капітальний ремонт установи за майже 14 мільйонів гривень. Представники військової частини кажуть, що цей об'єкт не ремонтувався вже 50 років.