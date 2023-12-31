Железняк назвал Топ-10 тендеров по сумме за 2023 год

Топ-10 тендеров Украины — Железняк подвел итоги 2023 года
В 2023 году инфопространство было заполнено громкими скандалами по поводу тендеров. Украинское общество время от времени возмущалось из-за заоблачных сумм или неуместности предмета закупок. Подводя итоги этого года, следует обратить внимание на крупнейшие тендеры по сумме и объему заключенных сделок.
О Топ-10 тендерах по сумме, а также Топ-5 победителях закупок по объему, написал в своих соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.
Топ-10 тендеров за 2023 год
По словам нардепа, крупнейшими заказчиками за 2023 год по сумме были — Министерство обороны Украины (свыше 37 млрд грн), "Укргаздобыча" (свыше 34 млрд грн) и "Энергоатом" (свыше 28 млрд грн). А самые большие закупки по сумме сделали:
- "Энергоатом" — за 16,4 млрд грн заказал оборудование для внедрения ядерной установки АР1000
- Служба восстановления и развития инфраструктуры (СВРИ) в Запорожской области — 5,4 млрд грн на инженерные и строительные работы.
- СВРИ во Львовской области — 5,3 млрд грн на инженерные и строительные работы
- СВРИ в Днепропетровской области — 5,3 млрд грн на строительство магистрального водопровода г. Ингулец — Южное водохранилище
- СВРИ в Днепропетровской области — 5,2 млрд грн на строительство магистрального водопровода Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец
- СВРИ в Полтавской области — заказали реконструкцию электрической подстанции на 2,8 млрд грн
- ГП "Дороги Сумщины" — сделали закупки на 2,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог
- СВРИ в Одесской области — 2,5 млрд грн на строительство трубопроводов, линий связи и электропередач
- АО "Винницаоблэнерго" — закупили электрическую энергию для компенсации технологических потерь на 2,49 млрд грн
- СВРИ в Одесской области — заказали строительство трубопроводов, линий связи и электропередач на 2,45 млрд грн
ТОП-5 победителей тендеров по объему заключенных сделок
Ярослав Железняк также отметил компании, заключившие самые дорогие сделки. Ими оказались:
- "Автомагистраль-Юг" — более 24,7 млрд грн
- "Ростдорстрой" — более 22,3 млрд грн
- "Укрнефть" — более 15 млрд грн.
- "Онур Конструкцион Интернешнл" — 14 млрд грн
- "Группа Компаний "Автострада" — с совокупной суммой сделок более чем на 13 млрд грн
Что еще нужно знать
Напомним, что более четырех месяцев одесситы выходят на митинги возле горсовета и выражают протест против неуместных расходов из бюджета в условиях войны. Основными требованиями граждан является пересмотр всех тендеров и сохранение самых необходимых, а средства направить в поддержку защитников. Но, несмотря на недовольство людей, регион все же смог потратить более 35 миллиардов гривен на закупки. Больше всего в городе и области в этом году занимались ремонтами и строительством.
Также мы писали, что в Харьковском городском совете объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных сооружений. Соответствующие работы будут стоить 290 миллионов гривен. Еще мы рассказывали о том, что недавно в сети разразился скандал из-за действий ТЦК Киева, который во время войны решил провести капитальный ремонт учреждения почти за 14 миллионов гривен. Представители воинской части говорят, что этот объект не ремонтировался уже 50 лет.
Читайте Новини.LIVE!