Железняк назвал Топ-10 тендеров по сумме за 2023 год

Нардеп Ярослав Железняк. Фото: пресс-служба партии "Голос"

В 2023 году инфопространство было заполнено громкими скандалами по поводу тендеров. Украинское общество время от времени возмущалось из-за заоблачных сумм или неуместности предмета закупок. Подводя итоги этого года, следует обратить внимание на крупнейшие тендеры по сумме и объему заключенных сделок.

О Топ-10 тендерах по сумме, а также Топ-5 победителях закупок по объему, написал в своих соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.

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Топ-10 тендеров за 2023 год

По словам нардепа, крупнейшими заказчиками за 2023 год по сумме были — Министерство обороны Украины (свыше 37 млрд грн), "Укргаздобыча" (свыше 34 млрд грн) и "Энергоатом" (свыше 28 млрд грн). А самые большие закупки по сумме сделали:

"Энергоатом" — за 16,4 млрд грн заказал оборудование для внедрения ядерной установки АР1000 Служба восстановления и развития инфраструктуры (СВРИ) в Запорожской области — 5,4 млрд грн на инженерные и строительные работы. СВРИ во Львовской области — 5,3 млрд грн на инженерные и строительные работы СВРИ в Днепропетровской области — 5,3 млрд грн на строительство магистрального водопровода г. Ингулец — Южное водохранилище СВРИ в Днепропетровской области — 5,2 млрд грн на строительство магистрального водопровода Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец СВРИ в Полтавской области — заказали реконструкцию электрической подстанции на 2,8 млрд грн ГП "Дороги Сумщины" — сделали закупки на 2,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог СВРИ в Одесской области — 2,5 млрд грн на строительство трубопроводов, линий связи и электропередач АО "Винницаоблэнерго" — закупили электрическую энергию для компенсации технологических потерь на 2,49 млрд грн СВРИ в Одесской области — заказали строительство трубопроводов, линий связи и электропередач на 2,45 млрд грн

ТОП-5 победителей тендеров по объему заключенных сделок

Ярослав Железняк также отметил компании, заключившие самые дорогие сделки. Ими оказались:

"Автомагистраль-Юг" — более 24,7 млрд грн "Ростдорстрой" — более 22,3 млрд грн "Укрнефть" — более 15 млрд грн. "Онур Конструкцион Интернешнл" — 14 млрд грн "Группа Компаний "Автострада" — с совокупной суммой сделок более чем на 13 млрд грн

Что еще нужно знать

Напомним, что более четырех месяцев одесситы выходят на митинги возле горсовета и выражают протест против неуместных расходов из бюджета в условиях войны. Основными требованиями граждан является пересмотр всех тендеров и сохранение самых необходимых, а средства направить в поддержку защитников. Но, несмотря на недовольство людей, регион все же смог потратить более 35 миллиардов гривен на закупки. Больше всего в городе и области в этом году занимались ремонтами и строительством.

Также мы писали, что в Харьковском городском совете объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных сооружений. Соответствующие работы будут стоить 290 миллионов гривен. Еще мы рассказывали о том, что недавно в сети разразился скандал из-за действий ТЦК Киева, который во время войны решил провести капитальный ремонт учреждения почти за 14 миллионов гривен. Представители воинской части говорят, что этот объект не ремонтировался уже 50 лет.