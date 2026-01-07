Відео
Американські компанії претендують на міжнародні активи Лукойлу

Американські компанії претендують на міжнародні активи Лукойлу

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:16
Активи Лукойлу на 22 млрд доларів можуть перейти під контроль США
Автозаправний комплекс Лукойл. Фото: Lukoil

Американські компанії готуються до однієї з найбільших угод на глобальному енергетичному ринку за останні роки. Йдеться про міжнародні активи російського "Лукойлу", які опинилися під продажем після санкцій США.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Читайте також:

Хто претендує на активи "Лукойлу"

За інформацією видання, у тендері планують брати участь Chevron та приватний інвестфонд Quantum Capital Group. Загальна вартість пакета активів оцінюється приблизно у 22 млрд доларів.

Quantum веде підготовку пропозиції разом зі своєю лондонською портфельною компанією Artemis Energy. У разі успіху сторони планують розподілити активи між собою та керувати ними у довгостроковій перспективі.

Які активи хочуть купити 

Продаж стосується не одного об’єкта. Йдеться про масштабний міжнародний портфель, до якого входять родовища нафти й газу, нафтопереробні заводи, а також понад 2000 автозаправних станцій у Європі, Азії та на Близькому Сході.

За даними джерел FT, саме такий формат володіння, без швидкого перепродажу, влаштовує американську владу.

Позиція США і роль Трампа

Представники американської адміністрації позитивно оцінили ініціативу Chevron і Quantum. У Вашингтоні вважають, що така угода гарантує контроль США над стратегічними енергетичними активами і мінімізує ризики їх подальшого перепродажу третім країнам.

При цьому угода потребуватиме погодження з боку регуляторів США. Це фактично дає президентові Дональд Трамп право вирішального слова щодо її реалізації.

Чому "Лукойл" продає активи

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти Лукойл — найбільшого приватного нафтового виробника Росії. Після цього компанія оголосила про намір продати свої закордонні активи.

Раніше ми писали, що від участі в угоді відмовилася швейцарська Gunvor через блокування з боку США. Серед інших потенційних претендентів також залишається компанія саудівських мільярдерів International Holding Company з Абу-Дабі.

Також дізнайтеся, чому уродженець Києва Леонід Федун позбувся всіх своїх активів у "Лукойлі" на 7 мільярдів доларів. 

США тендер Роснафта активи Лукойл
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
