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Тисячу від Зеленського можна буде витратити на ліки

3 листопада 2024 11:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Мінекономіка розширила перелік товарів, на які можна буде витратити гроші від єПідтримки
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Цієї зими українці матимуть змогу скористатися грошовою підтримкою в розмірі тисячі гривень. Виділені кошти можна буде спрямувати на придбання ліків та медичних виробів, виготовлених в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Українці зможуть отримати одну тисячу гривень на картку в межах програми "Національний кешбек". Також діє додатковий механізм нарахування кешбеку за покупки українських товарів. Виплати за цією схемою вже розпочато, і багато хто вже скористався можливістю витратити кошти.

На сьогодні отримані в межах програми "Національний кешбек" гроші можна використати для оплати комунальних послуг, покупки квитків на транспорт або на благодійні внески. Однак надалі планується розширення переліку можливих напрямків для витрат.

"Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 гривень єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Урядовиця зазначила, що до програми "Національний кешбек" вже приєдналося понад 50 українських фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Завдяки розширенню програми на медичну продукцію це сприятиме підтримці як українських громадян, так і національних виробників фармацевтики.

Також програма "єПідтримка", за її словами, охопить усіх українців – як дорослих, так і дітей. Особливу увагу буде приділено пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та мешканцям регіонів, які зазнають підвищеного воєнного ризику, щоб саме ці групи змогли скористатися допомогою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня заявив, що з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен громадянин має отримати 1 000 гривень, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Ми також писали, що після того як президент анонсував фінансову допомогу у розмірі 1 000 гривень, деякі громадяни виступили проти. Зокрема, українці почали створювати петиції, де закликають владу спрямувати ці гроші на інші потреби країни.

виплати Володимир Зеленський гроші єПідтримка ліки фінансова допомога

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