Минэкономика расширила перечень товаров, на которые можно будет потратить деньги от єПідтримки

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Этой зимой украинцы смогут воспользоваться денежной поддержкой в размере тысячи гривен. Выделенные средства можно направить на приобретение лекарств и медицинских изделий, изготовленных в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Читайте также:

На что можно потратить "тысячу от Зеленского"

Украинцы смогут получить одну тысячу гривен на карту в рамках программы "Национальный кэшбек". Также действует дополнительный механизм начисления кэшбека при покупке украинских товаров. Выплаты по этой схеме уже начаты, и многие уже воспользовались возможностью потратить средства.

Сегодня полученные в рамках программы "Национальный кэшбек" деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки билетов на транспорт или на благотворительные взносы. Однако в дальнейшем планируется расширение перечня возможных направлений затрат.

"Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 гривен єПідтримки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства", — отметила первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Чиновница отметила, что к программе "Национальный кэшбек" уже присоединилось более 50 украинских фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Благодаря расширению программы на медицинскую продукцию, это будет способствовать поддержке как украинских граждан, так и национальных производителей фармацевтики.

Также программа "єПідтримка", по ее словам, охватит всех украинцев - как взрослых, так и детей. Особое внимание будет уделено пенсионерам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и жителям регионов, которые подвергаются повышенному военному риску, чтобы именно эти группы смогли воспользоваться помощью.

Что еще стоит знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября заявил, что с 1 декабря планируется внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый гражданин должен получить 1000 гривен, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Мы также писали, что после того, как президент анонсировал финансовую помощь в размере 1000 гривен, некоторые граждане выступили против. В частности, украинцы начали создавать петиции, где призывают власти направить эти деньги на другие нужды страны.