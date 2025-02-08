Тисяча Зеленського — як українцям оплатити комунальні платежі

Дві купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Українці продовжують отримувати виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Більшість громадян за отриману від держави тисячу гривень оплатила комунальні послуги. Тож підтримка з боку влади стала для українців хорошою можливістю розрахуватися за комуналку та хоч на трохи зменшити свої фінансові витрати.

Тому редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, як українці можуть розрахуватися за комуналку карткою "Національний кешбек".

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Як пишуть видання "Вікна", зробити це можна:

відкривши додаток свого банку;

на порталі Споживачів комунальних послуг.

Якщо хочете здійснити оплату у додатку, то потрібно скористатися функцією онлайн-банкінгу. Платіж можна провести через різні банки. Якщо робите це вперше, то вводите дані особових рахунків і вказуєте інформацію щодо одержувачів. Ця інформація залишиться у системі, тож надалі ви швидко використовуватимете готовий шаблон для оплати.

Потім пишете показники лічильників за воду, газ, опалення та електроенергію. Це можна зробити на сайтах постачальників послуг — в особистих кабінетах або безпосередньо на сайті банку.

Якщо, наприклад, картку Національного кешбеку ви отримали через ПриватБанк, то варто відкрити додаток і повторити описаний вище алгоритм.

Функція з оплати електроенергії чи газу доступна на сайтах самих постачальників. Так, за споживання газу можна сплатити на сайті компанії "Нафтогаз". Для цього:

реєструєтеся на сайті;

надаєте особовий рахунок;

входие до особистого кабінету.

Там одразу зможете побачити, що з вашим рахунком та доступні способи оплати, такі як "Приват24", "Ощад24" та інші.

Потім запускаєте застосунок банку і обираєте картку "Національного кешбеку", щоб оплатити, використавши 1 тис. грн зимової "єПідтримки".

Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати понад 4 тис. грн на оплату комунальних послуг. Для цього громадяни мають відповідати одному критерію.

Також ми писали, що українці, які заборгували за комунальні послуги, можуть домовитися з постачальниками про реструктуризацію боргу. Виплати можа "розтягнути" на п′ять років.