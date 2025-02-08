Тысяча Зеленского — как украинцам оплатить коммунальные платежи

Тысяча Зеленского на коммуналку — инструкция по оплате услуги
Украинцы продолжают получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Большинство граждан за полученную от государства тысячу гривен оплатила коммунальные услуги. Поэтому поддержка со стороны власти стала для украинцев хорошей возможностью рассчитаться за коммуналку и хоть на немного уменьшить свои финансовые расходы.
Поэтому редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, как украинцы могут рассчитаться за коммуналку карточкой "Национальный кэшбэк".
"Зимова тисяча" на коммуналку — как оплатить
Как пишут издания "Вікна", сделать это можно:
- открыв приложение своего банка;
- на портале Потребителей коммунальных услуг.
Если хотите осуществить оплату в приложении, то нужно воспользоваться функцией онлайн-банкинга. Платеж можно провести через различные банки. Если делаете это впервые, то вводите данные лицевых счетов и указываете информацию о получателях. Эта информация останется в системе, поэтому в дальнейшем вы быстро будете использовать готовый шаблон для оплаты.
Затем пишете показатели счетчиков за воду, газ, отопление и электроэнергию. Это можно сделать на сайтах поставщиков услуг — в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.
Если, например, карту Национального кэшбэка вы получили через ПриватБанк, то стоит открыть приложение и повторить описанный выше алгоритм.
Функция по оплате электроэнергии или газа доступна на сайтах самих поставщиков. Так, за потребление газа можно оплатить на сайте компании "Нафтогаз". Для этого:
- регистрируетесь на сайте;
- предоставляете лицевой счет;
- входите в личный кабинет.
Там сразу сможете увидеть, что с вашим счетом и доступные способы оплаты, такие как "Приват24", "Ощад24" и другие.
Затем запускаете приложение банка и выбираете карту "Национального кэшбэка", чтобы оплатить, использовав 1 тыс. грн зимней "єПідтримки".
Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить более 4 тыс. грн на оплату коммунальных услуг. Для этого граждане должны соответствовать одному критерию.
Также мы писали, что украинцы, которые задолжали за коммунальные услуги, могут договориться с поставщиками о реструктуризации долга. Выплаты можно "растянуть" на пять лет.
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