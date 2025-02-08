Тысяча Зеленского — как украинцам оплатить коммунальные платежи

Две купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Украинцы продолжают получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Большинство граждан за полученную от государства тысячу гривен оплатила коммунальные услуги. Поэтому поддержка со стороны власти стала для украинцев хорошей возможностью рассчитаться за коммуналку и хоть на немного уменьшить свои финансовые расходы.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, как украинцы могут рассчитаться за коммуналку карточкой "Национальный кэшбэк".

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Как пишут издания "Вікна", сделать это можно:

открыв приложение своего банка;

на портале Потребителей коммунальных услуг.

Если хотите осуществить оплату в приложении, то нужно воспользоваться функцией онлайн-банкинга. Платеж можно провести через различные банки. Если делаете это впервые, то вводите данные лицевых счетов и указываете информацию о получателях. Эта информация останется в системе, поэтому в дальнейшем вы быстро будете использовать готовый шаблон для оплаты.

Затем пишете показатели счетчиков за воду, газ, отопление и электроэнергию. Это можно сделать на сайтах поставщиков услуг — в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.

Если, например, карту Национального кэшбэка вы получили через ПриватБанк, то стоит открыть приложение и повторить описанный выше алгоритм.

Функция по оплате электроэнергии или газа доступна на сайтах самих поставщиков. Так, за потребление газа можно оплатить на сайте компании "Нафтогаз". Для этого:

регистрируетесь на сайте;

предоставляете лицевой счет;

входите в личный кабинет.

Там сразу сможете увидеть, что с вашим счетом и доступные способы оплаты, такие как "Приват24", "Ощад24" и другие.

Затем запускаете приложение банка и выбираете карту "Национального кэшбэка", чтобы оплатить, использовав 1 тыс. грн зимней "єПідтримки".

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получить более 4 тыс. грн на оплату коммунальных услуг. Для этого граждане должны соответствовать одному критерию.

Также мы писали, что украинцы, которые задолжали за коммунальные услуги, могут договориться с поставщиками о реструктуризации долга. Выплаты можно "растянуть" на пять лет.