Выплата 1 тыс. грн от Зеленского — как получить средства пенсионерам

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

В Украине с декабря 2024 года стартует программа по предоставлению финансовой единовременной помощи гражданам в размере 1 тыс. гривен, в том числе для пенсионеров. Известно, как именно будет происходить начисление средств для пожилых людей.

Об этом рассказали представители Министерства экономики во время общенационального телемарафона.

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Что известно о программе "тысяча Зеленского"

О реализации в начале зимы новой программы поддержки граждан сообщил президент Владимир Зеленский. В народе соответствующие выплаты называют "тысяча Зеленского".

Одна тысяча гривен будет предоставлена и богатым, и бедным украинцам, независимо от возраста и социального статуса. Денежные средства призваны помочь покрыть расходы на зимний период.

Главное условие предоставления помощи — проживание на территории Украины, поэтому деньги не смогут получить граждане, которые нашли спасение от войны за границей.

Поскольку деньги предусмотрены всем, соответственно одна семья сможет получить несколько тысяч гривен.

Как пенсионерам получить 1 тыс. грн

Предполагается, что заявку на участие в программе будут принимать через "Дію" в течение декабря, января и февраля. Для поступления средств необходимо будет активировать карту "Национальный кэшбек".

Учитывая это, некоторым пожилым людям может быть сложно получить "тысячу Зеленского", ведь некоторые не имеют гаджетов и карточек "Нацкешбека".

В связи с этим в правительстве обсуждают введение более широких возможностей для получения финпомощи в размере 1 тыс. грн.

Отмечается, что в случае возникновения сложностей с оформлением карточек, помощь будет оказывать "Укрпочта". В частности, рассматривают возможность заключения договора о содействии в реализации программы, чтобы в оформлении карт пенсионерам помогали почтальоны.

Принять постановление о выделении средств и реализации программы в правительстве планируют до середины ноября.

Также помочь в оформлении поступления средств могут волонтеры. Некоторые организации публикуют объявления о возможности предоставления помощи в оформлении карт. В частности, в случае возникновения с этим вопросом трудностей можно обратиться к ОО "ВПО Украина".

Что еще стоит знать

Напомним, жители города Ирпень в Киевской области получат финпомощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Средства предоставят только уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что в Минреинтеграции сообщили о первых результатах программы "Деньги на дрова" . С приближением холодного периода средства будут предоставлены гражданам общим количеством в 100 тысяч.