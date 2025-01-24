Как оформить тысячу гривен от Зеленского на Укрпочте — украинцам объяснили

Посетительница в отделении Укрпочты. Фото: УНИАН

Оформить выплаты по программе "Зимова єПідтримка" украинцы смогут в отделениях национального почтового оператора Укрпочта до конца зимы. Также с оформлением заявки пожилым будут помогать почтальоны, которые доставляют гражданам пенсионные выплаты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Как оформить выплаты на Укрпочте или через почтальона

Как пояснили в компании, для этого гражданам нужно предоставить:

паспорт или другой документ, чтобы подтвердить личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте при отсутствии РНОКПП;

документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи;

если заявку хотят подать опекуны, тогда они должны предъявить документ, удостоверяющий личность опекуна, и справку, подтверждающую назначение опекуна.

Отмечается, что Укрпочта будет предоставлять эту услугу отдельным категориям граждан, а именно:

людям от 60 лет, которые не пользуются приложением "Дія" и не получают через почту другие выплаты или пенсии;

недееспособным (совершеннолетним) украинцам, заявку за которых подает опекун;

людям с инвалидностью 1 и 2 групп, а также лицам, получающим надбавки за воспитание ребенка с инвалидностью подгруппы А, которым выплачивают пенсию по инвалидности или соцпомощь через банки.

"Как только вы получите SMS-сообщение о зачислении средств, посетите отделение или ожидайте визит почтальона", — говорится в сообщении.

Как потратить тысячу гривен на Укрпочте

Сделать это можно сразу или частями. Так, тысячей гривен можно оплатить коммунальные счета, пополнить мобильный телефон, оформить подписку на газету или журнал, а также:

задонатить на ВСУ (и не только);

оплатить товары украинского производства.

Что еще стоит знать

14 ноября украинец Роман Стан зарегистрировал петицию, в которой предлагал властям не выплачивать всем украинцам по одной тысяче гривен. Петиция набрала 25 тысяч голосов, поэтому на нее отреагировал президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что благодаря единовременной выплате украинские семьи получат дополнительную финансовую поддержку во время зимы.

Напомним, что заявки на выплату помощи в размере одной тысячи гривен украинцы могут подавать до 28 февраля. Деньги начисляют через 10 дней после регистрации.

Также мы рассказывали, что за 1 тысячу гривен от государства украинцы могут потратить на приобретение лекарственных средств. Речь о препаратах украинского производства.