Виплати від Зеленського — Шмигаль розкрив три причини, чому українцям роздадуть гроші

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату в розмірі тисяча гривень у межах зимової програми "єПідтримка". Вона має три основні мети.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Мета зимової програми "єПідтримка"

За словами Шмигаля, першою метою зимової програми "єПідтримка" є надання матеріальної допомоги українським родинам. Виділені кошти можна буде використати для оплати комунальних послуг, ліків та інших необхідних товарів.

Другим завданням програми є стимулювання внутрішнього попиту на українські послуги. Вже стартувала ініціатива "Національний кешбек", за якою держава здійснила перші виплати на суму понад 37 млн грн. До програми вже долучилися 2,4 млн українців та 1 470 українських виробників.

"Третя наша мета — вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою "єПідтримка" — задонатити на українську армію. Таким чином, частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону", — додав прем'єр.

Нагадаємо, з 1 грудня в Україні планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен громадянин має отримати тисячу гривень, яку зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні. Сума буде автоматично зарахована на віртуальну карту.