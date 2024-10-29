Выплаты от Зеленского — Шмыгаль назвал три причины, почему украинцам раздадут деньги

Тысяча от Зеленского — в правительстве назвали цель зимних выплат
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату в размере тысяча гривен в рамках зимней программы "єПідтримка". Она имеет три главных цели.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 29 октября.
Цель зимней программы "єПідтримка"
По словам Шмыгаля, первой целью зимней программы является оказание материальной помощи украинским семьям. Выделенные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств и других необходимых товаров.
Вторая задача программы — стимулирование внутреннего спроса на украинские услуги. Уже стартовала инициатива "Национальный кэшбэк", по которой государство осуществило первые выплаты на сумму более 37 млн грн. К программе уже присоединились 2,4 млн украинцев и 1 470 украинских производителей.
"Третья наша цель — очередной раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы. Один из вариантов как потратить средства по программе "єПідтримка" — задонатить на украинскую армию. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", — добавил премьер.
Напомним, с 1 декабря в Украине планируют внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый гражданин должен получить тысячу гривен, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные. Сумма будет автоматически зачислена на виртуальную карту.
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