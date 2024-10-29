Выплаты от Зеленского — Шмыгаль назвал три причины, почему украинцам раздадут деньги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату в размере тысяча гривен в рамках зимней программы "єПідтримка". Она имеет три главных цели.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 29 октября.

Читайте также:

Цель зимней программы "єПідтримка"

По словам Шмыгаля, первой целью зимней программы является оказание материальной помощи украинским семьям. Выделенные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств и других необходимых товаров.

Вторая задача программы — стимулирование внутреннего спроса на украинские услуги. Уже стартовала инициатива "Национальный кэшбэк", по которой государство осуществило первые выплаты на сумму более 37 млн грн. К программе уже присоединились 2,4 млн украинцев и 1 470 украинских производителей.

"Третья наша цель — очередной раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы. Один из вариантов как потратить средства по программе "єПідтримка" — задонатить на украинскую армию. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", — добавил премьер.

Напомним, с 1 декабря в Украине планируют внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый гражданин должен получить тысячу гривен, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные. Сумма будет автоматически зачислена на виртуальную карту.