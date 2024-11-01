Мошенники придумали новую схему обмана — как не потерять тысячу от Зеленского

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мошенники используют решение украинских властей о выплате финансовой поддержки в размере 1000 гривен гражданам, распространяя в интернете фейковые сообщения. Целью этих действий является получение доступа к банковским счетам украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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В госучреждении отметили, что киберпреступники ищут своих жертв, в частности, в Telegram-каналах.

Минсоцполитики призвало граждан и СМИ не доверять таким сообщениям, не переходить по соответствующим ссылкам и не распространять эту информацию. Указанные ресурсы мошеннические — у тех, кто перейдет по ссылке, потребуют указать персональные данные банковских карт, что позволит мошенникам получить доступ ко всем средствам на счетах.

"Вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах правительства. А возможность получить 1000 грн в рамках программы Зимня єПідтримка будет осуществляться через официальное приложение "Дія", — пояснили в министерстве.

Важно отметить, что официальную информацию о социальной поддержке населения можно получить на интернет-страницах Министерства социальной политики:

на сайте;

в Facebook;

в Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября заявил, что с 1 декабря планируется внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый украинец должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Мы также сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал детали о финансовой помощи в рамках зимней программы "єПідтримка". Она имеет три главных цели.