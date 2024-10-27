Когда придет тысяча от Зеленского и на что ее можно потратить

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт новой инициативы, по которой каждый украинец получит выплату в размере тысячи гривен. Сумма будет автоматически зачислена на виртуальную карту.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие — нельзя направлять на военные расходы", — пояснил чиновник.

Соболев объяснил, что эта программа позволит дополнительно поддержать украинский малый и средний бизнес. Получившуюся тысячу гривен можно будет использовать только на определенные покупки или пожертвовать на помощь ВСУ.

Средства можно получить, открыв виртуальную карточку через приложение "Дія".

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через Дію", — отметил он.

Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября заявил, что с 1 декабря планируют внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый украинец должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Мы также писали, что Украине значительно сокращаются выплаты внутренне перемещенным лицам из-за ограниченного финансирования в бюджете на 2025 год. В Кабинете Министров и Верховной Раде призывают изменить критерии оказания помощи, ведь действующие условия не учитывают потребности многих переселенцев.