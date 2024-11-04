Тысячак от Зеленского - как будет работать Национальный кэшбек

Владимир Зеленский Фото: из открытых источников

В Украине со 2 сентября стартовала тестовая программа "Национальный кэшбек", к которой можно присоединиться через банк. Кроме того, на эту же карту планируют выдавать тысячу от Зеленского. Но деньги, которые вам возвращаются кэшбеком, также будут обложены налогом, а налоговая будет знать больше о ваших банковских счетах.

Все о Национальном кэшбеке Новини.LIVE узнало у адвоката Алисы Константин.

Читайте также:

Национальный кэшбек

Чтобы принять участие потребителю необходимо присоединиться к программе через свой банк и привязать банковскую карту. Сейчас это можно сделать через мобильные приложения и отделения банков, участвующих в программе "Национальный кэшбек": Приватбанк, SenseBank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Аккордбанк.

Национальный кэшбек в размере 10% предусмотрен за покупку товаров национальных производителей, которые присоединились к программе, но максимальная сумма кэшбека не может превышать 3 тысячи гривен в месяц.

"Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кэшбек за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года", — объяснила адвокат.

Тысяча от Зеленского

Полученные за участие в программе "Национальный кэшбэк" средства можно будет потратить на услуги:

коммуналка,

транспорт,

лечение,

мобильная связь,

спорт,

кино,

донат на ВСУ,

военные облигации.

"В то же время следует отметить, что национальный кэшбек подлежит налогообложению. С точки зрения Налогового кодекса, кэшбек — это доход, следовательно, с него взимают налог с доходов физических лиц и военный сбор. Учитывая, что военный сбор подняли до 5% с сентября, то налог составит 1% + 5% = 23%. Таким образом, на карту каждый потребитель, воспользовавшийся программой "Национальный кэшбек", в результате получит значительно меньше средств, чем рассчитывал", — добавила адвокат.

Она также обращает внимание на то, что у программы есть "особенность". Для того чтобы принять участие в программе, нужно будет предоставлять полный доступ к данным по транзакциям с карты, а значит, налоговая будет видеть не только операции в рамках "Национального кэшбека", но и все проходящие по ней другие.

"Такие действия со стороны государства являются нарушением конституционных прав гражданин, поскольку открывают возможности для неправомерного вмешательства в частную жизнь граждан и преследования за финансовую деятельность", — добавила адвокат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату в размере тысячи гривен всем украинцам. Ее предоставят исключительно для использования в зимний период.