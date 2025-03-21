Ціни на ячмінь — що відбувається з експортом зерна

Комбайни збирають ячмінь. Фото: УНІАН

В Україні знову підвищуються експортні закупівельні ціни на ячмінь після незначного спаду на початку березня. Також зріс обсяг експорту агрокультури.

Про це йдеться на сайті Електронної зернової біржі.

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За даними аналітиків, ще тижнем раніше ціни на фуражний ячмінь, який доставляли до портів, знизилися до 10 200–10 300 грн/тонна. Зміни розпочалися з 17 березня, коли цінники зросли до 10 400 грн/тонна.

"Ціни на ячмінь в Україні знову виросли на тлі необхідності закриття контрактів трейдерами та стримування продажів фермерами, а також слідом за стрімким подорожчанням фуражної кукурудзи та пшениці", — йдеться у повідомленні.

Також експорт ячменю з 1 по 17 березня збільшився, якщо порівнювати з аналогічним періодом у лютому. Наразі діапазон зафіксувався на позначці у 48 тис. тонн, проте зовнішні березневі поставки все одно переважають — 266 тис. тонн.

Загалом у 2024/25 маркетинговому році (станом на 17 березня) Україна експортувала 2,2 млн тонн ячменю, що на 16% перевищує відповідний показник попереднього сезону (1,89 млн тонн).

На тлі різкого зростання цін на фуражний ячмінь в портах переробники не тільки активніше купують агропродукцію, а підвищують ціни. Наразі за тонну культури з доставкою на завод пропонують від 11 тис. до 11 400 тис. грн.

Водночас на внутрішньому ринку, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, фіксується не суттєве зростання цін на ячмінь.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: ціни на ячмінь в Україні

Так, якщо 13 березня тонна агрокультури коштувала 9 182 грн, то станом на 20 березня — 9 287 грн/тонна.

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